النصر السعودي يكتسح سانت يوهان النمساوي بخماسية (فيديو)

فاز النصر السعودي على سانت يوهان النمساوي (5 ـ 2) اليوم السبت في افتتاح مباريات الفريق الودية الإعدادية للموسم الجديد.

وخاض النصر أول مباراة في معسكره الإعدادي الخارجي وذلك على ملعب إف سي بينزجاو سالفيلدين، أمام سانت يوهان، في انتظار أن يجري مباراته الثانية يوم الثلاثاء 30 يوليو أمام تولوز الفرنسي.

وتقدم الفريق النمساوي بالهدف الأول مبكرا، لكن النصر أدرك التعادل عبر نجمه السنغالي ساديو ماني منذ الدقيقة قبل أن يحصل اللاعب على ركلة جزاء في الدقيقة 35.

وتقدم عبد الرحمن غريب ليحرز الهدف الثاني للنصر من ركلة جزاء رافعا النتيجة إلى (2 ـ 1).

وسجل المدافع الفرنسي محمد سيماكان الهدف الثالث لفريق المدرب جورج جيسوس بعد ركلة ركنية نفذها بشكل ثنائي ساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش.

ونجح عبد العزيز الصليهم في تسجيل الهدف الرابع للنصر قبل أن يسجل أحد مدافعي سانت يوهان هدفا في مرمى فريقه ويرفع النتيجة إلى (5 ـ 2).

وكان القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو تغيب عن المباراة بعد أن انضم إلى معسكر النصر إثر انتهاء إجازته والتحق أمس ببعثة الفريق في النمسا.

وقبل افتتاح مشاركته في الدوري السعودي للموسم الجديد 2025 ـ 2026، يخوض النصر بقيادة مدربه الجديد، البرتغالي جورج جيسوس منافسات كأس السوبر السعودي عندما يلتقي نادي الاتحاد في نصف النهائي يوم 19 أغسطس المقبل.