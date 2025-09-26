قلب أحمر فضح العلاقة.. من فيرجينيا فونسيكا صديقة فينيسيوس الجديدة؟ (صورة)

أثار النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد الإسباني، جدلاً واسعاً حول ارتباطه بمواطنته فيرجينيا فونسيكا في الساعات القليلة الماضية.

واستعاد فينيسيوس تألقه مع ريال مدريد بعد أن هز شباك فريق ليفانتي كما صنع هدفاً لفريقه في المباراة التي انتهت بفوز الفريق المدريدي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وتفاعل النجم البرازيلي بالإعجاب على تعليق تركته المؤثرة البرازيلية فيرجينيا فونسيكا على صورة له عبر موقع "إنستغرام".

ووضع فينيسيوس قلبا أحمر تعبيراً عن إعجابه بتعليق فيرجينيا؛ وهو ما فتح باب التكهنات حول احتمال ارتباطهما.

فيرجينيا ولدت يوم 6 أبريل 1999 في مدينة دانبري بالولايات المتحدة، ووالدها من أصول برتغالية وأمريكية، ولكنها حصلت على الجنسية البرازيلية؛ نظراً لأن والدتها برازيلية أيضاً.

وانتقلت فيرجينيا للحياة في البرازيل مع عائلتها عندما كان عمرها 3 أعوام، ثم انتقلت للبرتغال وعمرها 16 عاماً، ثم عادت إلى البرازيل.

وبدأت فيرجينيا نشاطها على الإنترنت عام 2016 بنشر بعض مقاطع الفيديو عبر موقع "يوتيوب"، كما بدأت جذب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأسست بعض المشاريع التجارية في مجال منتجات التجميل.

وارتبطت فيرجينيا بالمغني البرازيلي زي فيليبي في مارس 2021، وأنجبت 3 أبناء قبل انفصالها في العام الجاري.