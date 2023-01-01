غوارديولا لا يستبعد الرحيل عن مانشستر سيتي قبل نهاية عقده

وهكذا سارت الأمور بشكل جيد بالنسبة له حتى الآن، سواء في برشلونة أو في مانشستر سيتي.

والآن، أصر غوارديولا، الذي يوشك أن يبلغ من العمر 52 عامًا، على موقفه، موضحًا أنه لن يفعل مثل أليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد أو آرسين فينغر في آرسنال.

واستمر كل من فيرغسون وفينغر أكثر من 20 عامًا في مانشستر يونايتد وآرسنال على الترتيب.

وأثار غوارديولا بعض القلق بقوله إنه يمكنه مغادرة مانشستر سيتي قبل موعد نهاية عقده (في يونيو 2025).