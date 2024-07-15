الشباب السعودي يدخل سباق الفوز بصفقة "حمد الله"

دخل نادي الشباب السعودي سباق الفوز بصفقة اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله نجم نادي الاتحاد في الموسم المقبل.

واستقرت إدارة نادي الاتحاد على الاستغناء عن خدمات حمد الله ضمن خطط النادي لإعادة ترتيب الفريق في الموسم المقبل وإفساح المجال لإبرام صفقات مميزة على صعيد اللاعبين الأجانب.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن تحول أنظار نادي الشباب تجاه حمد الله بعد تعثر الاتفاق مع الجابوني بيير أوباميانغ نجم مارسيليا الفرنسي الذي أصبح على أعتاب الانتقال إلى نادي القادسية السعودي.

وأشارت الصحيفة إلى أن حمد الله لا يمانع الرحيل إلى نادي الشباب خاصة في ظل وجود خلافات مالية تعطل انتقاله إلى نادي التعاون السعودي الذي أبدى رغبته في ضم اللاعب.

ويملك حمد الله عرضين للرحيل للدوري الإماراتي والقطري، ولكن اللاعب يفضل الاستمرار في الدوري السعودي.

وانضم حمد الله إلى نادي الاتحاد عام 2022 بعد تجربته مع نادي النصر، وسجل اللاعب المغربي 67 هدفًا خلال 84 مباراة بقميص الاتحاد، وقاد الفريق لتحقيق لقبي الدوري والسوبر المحلي في الموسم قبل الماضي.

ولكن حظوظ حمد الله تقلصت في البقاء مع الاتحاد في ظل رغبة الإدارة في ضم لاعب آخر في خط الهجوم بجانب الفرنسي كريم بنزيما.

وأعلن نادي الاتحاد بشكل رسمي الاستغناء في نهاية الموسم الماضي عن خدمات الثنائي البرازيلي مارسيلو غروهي حارس المرمى ورومارينهو.