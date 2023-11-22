إيميليانو مارتينيز يحاول انتزاع عصا ضابط شرطة خلال اشتباكه مع جماهير الأرجنتين (فيديو)
ظهر إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى منتخب الأرجنتين، وهو يحاول انتزاع الهراوة من يد ضابط شرطة مكافحة الشغب أثناء مواجهة البرازيل على ماراكانا، فجر الأربعاء، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
وتأجل انطلاق المباراة لما يقرب من نصف ساعة، بسبب الشغب بين جماهير الفريقين، ما استدعى تدخل قوات الأمن.
وبدأت شرارة الأحداث خلال النشيد الوطني لمنتخب البرازيل في مراسم ما قبل المباراة، حيث وقعت اشتباكات بين قوات الأمن وجماهير الأرجنتين، في المدرجات خلف المرمى.
لاحظ نجوم منتخب الأرجنتين الواقعة ليذهبوا لتهدئة جماهيرهم، إلا أنهم فوجئوا بشدة الاشتباكات ووقوع جرحى بين جماهير التانغو.
وانتفض مارتينيز للدفاع عن الجماهير، وحاول الاشتباك مع قوات الأمن البرازيلية، حسب فيديو متداول نشرته قناة "TYC"، وشرع في الإشارة بغضب والصراخ في وجه أحد رجال الشرطة، إلا أن الأمن الداخلي للملعب وزملاءه منعوه من فعل ما يريده، حتى لا تتطور الأمور لأكثر من ذلك.
وقام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق، بسحب زملائه من أرض الملعب، والتوجه إلى غرفة خلع الملابس، قائلًا "لن نلعب في مثل هذه الأجواء".
وبعد دقائق مثيرة، عاد لاعبو الأرجنتين مجددًا من غرفة خلع الملابس، لتنطلق المباراة بعد موعدها بنصف ساعة.
وانتهى اللقاء بفوز الأرجنتين 1-0 بهدف من توقيع المدافع نيكولاس أوتاميندي.
عاد منتخب الأرجنتين بهذا الانتصار الثمين للمسار الصحيح بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام أوروغواي (2-0)، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في الصدارة.
أما منتخب البرازيل، فقد خسر مباراته الثالثة على التوالي، في سابقة تاريخية تحدث للمرة الأولى خلال مشواره بالتصفيات، ليتجمد رصيده عند 7 نقاط، ويتراجع للمركز السادس، أمامه الإكوادور وفنزويلا (8 نقاط)، كولومبيا (12 نقطة)، وأوروغواي (13 نقطة).