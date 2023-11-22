إيميليانو مارتينيز يحاول انتزاع عصا ضابط شرطة خلال اشتباكه مع جماهير الأرجنتين (فيديو)

ظهر إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى منتخب الأرجنتين، وهو يحاول انتزاع الهراوة من يد ضابط شرطة مكافحة الشغب أثناء مواجهة البرازيل على ماراكانا، فجر الأربعاء، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتأجل انطلاق المباراة لما يقرب من نصف ساعة، بسبب الشغب بين جماهير الفريقين، ما استدعى تدخل قوات الأمن.

وبدأت شرارة الأحداث خلال النشيد الوطني لمنتخب البرازيل في مراسم ما قبل المباراة، حيث وقعت اشتباكات بين قوات الأمن وجماهير الأرجنتين، في المدرجات خلف المرمى.

لاحظ نجوم منتخب الأرجنتين الواقعة ليذهبوا لتهدئة جماهيرهم، إلا أنهم فوجئوا بشدة الاشتباكات ووقوع جرحى بين جماهير التانغو.