الاتحاد السعودي يفاضل بين نجمي الشباب والنصر

تبحث إدارة نادي الاتحاد السعودي عن إبرام صفقة هجومية قبل غلق باب الانتقالات الجارية.

وأبرم الاتحاد السعودي عدة صفقات لتدعيم صفوفه على رأسها انضمام الفرنسي موسى ديابي نجم أستون فيلا الإنجليزي بجانب حسام عوار لاعب وسط روما الإيطالي.

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وكشفت قناة "السعودية" عن تحرك إدارة الاتحاد للتفاوض مع البلجيكي يانيك كاراسكو نجم نادي الشباب في الساعات القليلة الماضية.

وأشارت إلى أن هناك اتصالات بين إدارتي الاتحاد والشباب لإبرام صفقة تبادلية جار الاتفاق على تفاصيلها وتقضي بانتقال النجم البلجيكي إلى صفوف الاتحاد.

وأكدت أن إدارة الاتحاد تفاوض أيضاً السنغالي ساديو ماني جناح نادي النصر للتعاقد معه قبل غلق باب الانتقالات.

وأوضحت أن الاتحاد سيتعاقد مع ماني أو كاراسكو وهو ما سيظهر خلال الساعات القليلة القادمة.

وانضم ساديو ماني صاحب الـ 32 عامًا إلى صفوف نادي النصر السعودي قادمًا من بايرن ميونخ الألماني في صيف 2023.

وسجل ماني 19 هدفًا، وقدم 13 تمريرة حاسمة خلال 50 مباراة لعبها بقميص نادي النصر.

في المقابل، انضم كاراسكو صاحب الـ 30 عامًا إلى نادي الشباب السعودي قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني في صيف 2023.

وسجل كاراسكو 11 هدفًا، وقدم 7 تمريرات حاسمة خلال 28 مباراة بقميص نادي الشباب.