جمهور الأهلي يطلق صافرات استهجان ضد فيرمينو ويحيي جيرارد (فيديو)

أطلقت جماهير النادي الأهلي السعودي صافرات الاستهجان ضد البرازيلي فيرمينو، مهاجم الفريق، عقب نهاية مباراة الفريق أمام الاتفاق، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء السبت، في الدوري السعودي.

وواصل الأهلي نتائجه المخيبة وتعادل دون أهداف مع ضيفه الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين.

كما واصل فيرمينو غيابه عن زيارة شباك المنافسين في آخر 7 مباريات مع الفريق، كما لم يصنع أي هدف لزملائه؛ وهو الأمر الذي يبدو أنه أثار غضب جمهور "الراقي"، ليطلق صيحات الاستهجان ضد اللاعب البرازيلي.