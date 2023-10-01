جمهور الأهلي يطلق صافرات استهجان ضد فيرمينو ويحيي جيرارد (فيديو)
أطلقت جماهير النادي الأهلي السعودي صافرات الاستهجان ضد البرازيلي فيرمينو، مهاجم الفريق، عقب نهاية مباراة الفريق أمام الاتفاق، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء السبت، في الدوري السعودي.
وواصل الأهلي نتائجه المخيبة وتعادل دون أهداف مع ضيفه الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين.
كما واصل فيرمينو غيابه عن زيارة شباك المنافسين في آخر 7 مباريات مع الفريق، كما لم يصنع أي هدف لزملائه؛ وهو الأمر الذي يبدو أنه أثار غضب جمهور "الراقي"، ليطلق صيحات الاستهجان ضد اللاعب البرازيلي.
كما حرصت الجماهير على توجيه التحية لمدرب فريق الاتفاق، ستيفن جيرارد الذي يقود فريقه بشكل رائع في البطولة.
ووصل الاتفاق إلى النقطة 17 في المركز الخامس متقدما بمركز واحد ونقطة واحدة على الأهلي الذي كان خسر 4-3 أمام النصر في الجولة الماضية.
وظن القائد روبرتو فيرمينو أنه وضع الأهلي في المقدمة قبل إلغاء الهدف بداعي التسلل من قبل حكم الفيديو المساعد في الدقيقة 18.
وكاد المهاجم موسى ديمبلي أن يسجل للاتفاق من ضربة رأس لكن الحارس إدوار مندي أبعد الكرة إلى ركنية قبل الاستراحة.
ومرت ضربة رأس من فرانك كيسيه فوق عارضة الاتفاق بعد تسع دقائق من الشوط الثاني.