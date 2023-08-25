تقرير: مبابي يرفض عرض باريس سان جيرمان للتجديد

قال الصحفي رامون ألفاريز، الذي يعمل في صحيفة "ماركا"، إن النجم الفرنسي كيليان مبابي رفض عرضا من باريس سان جيرمان للتجديد.

وبحسب رامون ألفاريز فإن مبابي، البالغ من العمر 24 عاما، رفض في الساعات القليلة الماضية، عرضا لتجديد بقائه مع باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد مبابي الحالي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو 2024، وفي حال لم يجدد عقده، ولم يتم بيعه هذا الصيف، فإنه سيرحل مجانا بنهاية يونيو المقبل.