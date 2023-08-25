تقرير: مبابي يرفض عرض باريس سان جيرمان للتجديد
قال الصحفي رامون ألفاريز، الذي يعمل في صحيفة "ماركا"، إن النجم الفرنسي كيليان مبابي رفض عرضا من باريس سان جيرمان للتجديد.
وبحسب رامون ألفاريز فإن مبابي، البالغ من العمر 24 عاما، رفض في الساعات القليلة الماضية، عرضا لتجديد بقائه مع باريس سان جيرمان.
وينتهي عقد مبابي الحالي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو 2024، وفي حال لم يجدد عقده، ولم يتم بيعه هذا الصيف، فإنه سيرحل مجانا بنهاية يونيو المقبل.
وكان مبابي قد جدد عقده مع باريس سان جيرمان في 2022 لموسمين حتى يونيو 2024 مع بند يتيح له التجديد حتى يونيو 2025 لكن اللاعب أبلغ ناديه أنه لا ينوي تفعيل هذا البند.
وذكرت تقارير أن باريس سان جيرمان وافق على استمرار مبابي الموسم الحالي مع تخلي اللاعب عن المكافآت التي يريدها من باريس سان جيرمان.
وينتهي سوق الانتقالات الصيفي الحالي يوم 31 أغسطس، وتردد في الأيام الأخيرة عن محاولة ريال مدريد تقديم عرض في آخر أيام السوق.
لكن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد رد على سؤال بشأن إمكانية إبرام صفقات في اللحظة الأخيرة في سوق الانتقالات وقال: "أستبعد ذلك 100%".
وأضاف: "أنا أحب فريقي، نحن نقوم بعمل جيد، هناك الكثير من الجودة والتحفيز".
وانضم مبابي من موناكو لباريس سان جيرمان صيف 2017 بنظام الإعارة قبل أن تتم الصفقة بشكل دائم في 2018 مقابل 180 مليون يورو.
وبات مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان برصيد 213 هدفا سجلها في 261 مباراة كما صنع 98 هدفا.
ونال جائزة هداف الدوري الفرنسي في آخر 5 مواسم.