ميرور: راتكليف يتحكم في مستقبل تين هاغ
كشفت صحيفة "ميرور" أن جيم راتكليف يتحكم في مستقبل المدرب الهولندي إيريك تين هاغ، المدير الفني لمانشستر يونايتد.
وبحسب الصحيفة، ستكون الكلمة الأخيرة لجيم راتكليف بشأن إقالة إيريك تين هاغ بعد الخسارة الجديدة أمام نوتينغهام فورست، أمس السبت.
وأوضحت أن تين هاغ أشرف على أسوأ بداية للنادي في موسم منذ عقود، وسيتوجه إلى عام 2024 تحت الضغط.
وتعني هذه النتيجة أن مانشستر يونايتد خسر 21 مباراة في هذا العام الميلادي، ما يجعله رابع أسوأ عام له في التاريخ.
وفي عام 1930 خسر مانشستر يونايتد 28، وخسر 25 مباراة في 1972، في حين خسر 24 مرة في 1921.
ورغم أن راتكليف لا يزال ينتظر الموافقة على استحواذه على حصة 25% من النادي، إلا أن رئيس شركة "إنيوس" يتولى بالفعل السيطرة على العمليات الرياضية في أولد ترافورد.
وقالت "ميرور" إنه وفقًا لشروط الاتفاقية البالغة 1.25 مليار جنيه إسترليني مع عائلة جليزر، يجب استشارة الملياردير البريطاني قبل اتخاذ أي قرار بإقالة تين هاغ أو مدير كرة القدم جون مورتو.
وهذا يعني أنه لن يكون لراتكليف فقط الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بما إذا كان تين هاغ سيستمر أم لا، بغض النظر عن شعور عائلة جليزر تجاه أزمة النادي.
وأشارت تقارير سابقة إلى أن "إنيوس" ليس لديها خطط لإقالة تين هاغ من منصبه، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان هذا الموقف سيتغير إذا لم تتحسن النتائج في 2024.
وهذا الموسم الثاني لتين هاغ مع مانشستر يونايتد وينتهي عقده في 2025.
وودع مانشستر يونايتد من الدور الأول في دوري أبطال أوروبا، واحتل المركز الأخير في المجموعة بخسارته 4 مرات، وحقق فوزا واحدا وتعادل مرة.
أما في الدوري الإنجليزي، خسر مانشستر يونايتد 9 مرات وحق الفوز 10 مرات، وتعادل مرة، ويملك 31 نقطة من 20 مباراة، ويتأخر بـ11 نقطة عن ليفربول المتصدر الذي لعب مباراة أقل.
وودع مانشستر يونايتد من دور الـ16 في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بالخسارة 0/3 أمام نيوكاسل على ملعب أولد ترافورد.