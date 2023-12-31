ميرور: راتكليف يتحكم في مستقبل تين هاغ

وتعني هذه النتيجة أن مانشستر يونايتد خسر 21 مباراة في هذا العام الميلادي، ما يجعله رابع أسوأ عام له في التاريخ.

وفي عام 1930 خسر مانشستر يونايتد 28، وخسر 25 مباراة في 1972، في حين خسر 24 مرة في 1921.

ورغم أن راتكليف لا يزال ينتظر الموافقة على استحواذه على حصة 25% من النادي، إلا أن رئيس شركة "إنيوس" يتولى بالفعل السيطرة على العمليات الرياضية في أولد ترافورد.