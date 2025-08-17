"ضربة موجعة" للحكم معروف بعد أزمته مع الأهلي المصري

تلقى الحكم الدولي محمد معروف ضربة قاسية من اتحاد الكرة المصري، حيث قررت اللجنة إبعاده عن إدارة مباريات النادي الأهلي خلال الجولات المقبلة من الدوري المصري، وذلك في أعقاب الأزمة المتفجرة بعد طرده للاعب محمد هاني في مواجهة فاركو.

وكان معروف قد أدار مواجهة الأهلي وفاركو، وأشهر البطاقة الصفراء الثانية لهاني أثناء خروجه من الملعب، مما أدى إلى طرده.

القرار أثار غضب الأهلي، الذي قدم شكوى رسمية للجنة الحكام، معتبرًا أن الطرد غير مبرر، خاصةً مع تأثيره السلبي على الفريق بسبب غياب اللاعب المهم في المباراة المقبلة.

صدمة من اتحاد الكرة

وردًا على ذلك، قرر اتحاد الكرة إبعاد معروف عن أي مباريات للأهلي كحكم ساحة في الأربع أو الخمس جولات المقبلة، في محاولة لتهدئة الأجواء ومنع تفاقم الأزمة.

ومن المتوقع أن يمتد إبعاد معروف عن مباريات الأهلي خلال المواجهات الأربع أو الخمس المقبلة في منافسات الدوري المصري، في قرار يُعتبر ضربةً قاسية للحكم الدولي.