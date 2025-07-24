سر عرقلة مفاوضات القادسية السعودي مع نجم النصر

كشفت تقارير صحفية عن السر وراء توقف مفاوضات نادي القادسية مع البرتغالي أوتافيو، نجم النصر السعودي، والذي تم إبعاده عن قائمة "العالمي" المتواجد في النمسا لإقامة معسكر إعدادي استعدادا للموسم الجديد لدوري روشن للمحترفين.

واستبعد مدرب النصر الجديد، مواطنه أوتافيو، لأسباب فنية، من المعسكر الخارجي في النمسا.

أخبار ذات علاقة أوتافيو يصدم النصر السعودي بـ"شرط الرحيل"

وذكرت تقارير أخيرة بأن القادسية يرغب في استغلال رحيل أوتافيو عن النصر، لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي، ولكن المفاوضات توقفت في الوقت الحالي.

وتعمل شركة النصر حاليا على البحث عن أفضل عرض ممكن للاعب، يضمن من خلاله تقليل الخسائر ودفع أقل مبلغ ممكن لإتمام خروجه من النادي.

أخبار ذات علاقة إلى يلو.. نجم النصر السعودي يوافق على الرحيل إلى ناد مفاجئ

من جانبها، أوضحت صحيفة "الرياضية" أن مستقبل أوتافيو بات محصورًا بين القادسية في دوري روشن، ونادي الدرعية الذي يلعب في دوري يلو.

وأفادت الصحيفة بأن القادسية قرر التريث في ضم أوتافيو، في ظل اقترابه من التعاقد مع مصعب الجوير، لاعب الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي الوقت نفسه، يفضل اللاعب البرتغالي الانتقال إلى الدرعية، في ظل رغبته وعائلته في الاستمرار في العيش بالعاصمة السعودية الرياض.

يذكر أن أوتافيو انضم إلى النصر قادما من بورتو البرتغالي في صيف 2023، في صفقة بلغت قيمتها نحو 60 مليون يورو.

وخلال مسيرته مع "العالمي"، خاض 84 مباراة سجل خلالها 12 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة.