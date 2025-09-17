مقارنة برونالدو.. كم مباراة احتاجها مبابي ليسجل 50 هدفا مع ريال مدريد؟

كتب – نور الدين ميفراني

سجل الفرنسي كيليان مبابي هدفين من ركلتي جزاء ليقود ريال مدريد للفوز على أولمبيك مارسيليا "2-1"، مساء الثلاثاء، في بداية مشوار الفريقين بمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ووصل النجم الفرنسي للهدف رقم 50 في مشواره مع ريال مدريد، وفي المباراة رقم 64، بواقع 35 هدفًا في الدوري الإسباني وهدفين في كأس الملك و9 أهداف في دوري أبطال أوروبا وهدف في كأس السوبر الإسباني وهدف في كأس السوبر الأوروبي، وهدفين ما بين كأس القارات للأندية وكأس العالم للأندية.

كما وصل مبابي لهدفه رقم 57 في 88 مباراة بدوري أبطال أوروبا (6 أهداف مع موناكو و42 مع باريس سان جيرمان و9 مع ريال مدريد).

وبات مبابي يتقاسم المركز السادس مع توماس مولر، مهاجم بايرن ميونخ السابق، في المركز السادس، وتقدم بهدف واحد على رود فان نيستلروي مهاجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق.

ويتصدر الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو هذه القائمة برصيد 140 هدفًا، ويليه ليونيل ميسي (129) وروبرت ليفاندوفسكي (105) وكريم بنزيما (90) وراؤول غونزاليس (71).

وبالمقارنة بالأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لريال مدريد، بـ450 هدفًا في 9 مواسم، فقد وصل قائد النصر الحالي للهدف 51 برفقة النادي الملكي في 54 مباراة ليحافظ على الصدارة التاريخية.

ويبقى الأسطورة البرتغالي أسرع لاعب في تاريخ ريال مدريد يصل للهدف رقم 50 في أقل عدد من المباريات متبوعًا بالنجم الفرنسي كيليان مبابي.