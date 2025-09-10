من هي ملك أحمد زوجة نجم الزمالك التي انضمت إلى "راديو النادي"؟ (صور)

أعلنت ملك أحمد، زوجة مدافع الزمالك حسام عبد المجيد، انضمامها إلى راديو "صوت الزمالك"، لتفتح بابًا واسعًا للتساؤلات حول طبيعة دورها الإعلامي الجديد، وما إذا كان دخولها لهذا المجال مرتبطًا بكونها زوجة أحد أبرز لاعبي الفريق.

كانت ملك أحمد قد ارتبطت رسميًا باللاعب حسام عبد المجيد في حفل عقد قرانهما الذي أقيم في 31 يوليو الماضي، بحضور عدد من زملاء اللاعب في الفريق الأول.

ظهور مثير للجدل عبر إنستغرام

نشرت ملك أحمد صورة عبر خاصية "ستوري" بحسابها على "إنستغرام"، ظهرت خلالها أمام شعار "صوت الزمالك"، وأرفقت تعليقًا مقتضبًا قالت فيه: "توقعوا من الفرد الجديد"، من دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية تخص مهمتها داخل الراديو.

هذا الظهور أثار جدلًا بين المتابعين حول طبيعة دورها، وما إذا كانت ستقدم برنامجًا أو ستكتفي بمهام أخرى خلف الكواليس مثل "الإخراج".

من هي ملك أحمد زوجة حسام عبدالمجيد؟

تخرجت ملك أحمد في كلية الإعلام، وتواصل حتى الآن تدريبها في مجال الإخراج.

مصادر داخل النادي نفت ما يتردد عن تقديمها برنامج في الوقت الحالي، مؤكدة أن ما يتم تداوله غير صحيح، وأنها تتدرب حتى الآن.

وأشارت المصادر إلى أن اختيارها جاء بناءً على كفاءتها، لا على صلتها بحسام عبد المجيد.

وسبق لملك أحمد أن عملت داخل قناة الزمالك، ما يجعل وجودها في الراديو امتدادًا لمسيرتها الإعلامية الطبيعية، وليس استثناءً أو مجاملة، وفق مصادر من نادي الزمالك.

مسؤولو النادي أكدوا أن الدفع بها يعكس سياسة الزمالك في الاعتماد على كوادر شبابية جديدة، قادرة على تطوير المنظومة الإعلامية للنادي.

يذكر أن حسام عبد المجيد، وهو أحد أبناء قطاع الناشئين بالزمالك، جرى تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2019، ومنذ ذلك الحين بات أحد العناصر المهمة في خط الدفاع.