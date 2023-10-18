محمد صلاح يفاجئ متابعيه برسالة تضامنية مع غزة

وتابع :"شهدنا، خلال الأيام السابقة، عنفًا شديدًا، ووحشية غاشمة تُدمي القلوب، ولا يمكن تحمّل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع. جميع الأرواح مقدسة، ويجب توفير سبل الحماية لها".

وأضاف: "يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، ويجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا".