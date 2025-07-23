ناد برازيلي جديد يدخل سباق المنافسة لضم منبوذ النصر ‎

لا يزال البرتغالي أوتافيو، لاعب وسط النصر السعودي، يحظى باهتمام العديد من الأندية الأوروبية المختلفة التي تسعى لضمه في سوق الانتقالات الصيفية، مع اقتراب رحيله عن صفوف "العالمي".

وقرر جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، استبعاد أوتافيو من معسكر الفريق التحضيري؛ ما يفتح باب رحيله خلال الصيف الجاري.

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وكانت صحيفة ريكورد البرتغالية، قد ذكرت في وقت سابق، أن أوتافيو يُعطي الأولوية لناديه السابق بورتو البرتغالي إذا قرر العودة إلى أوروبا خلال الأيام المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "Bolavip"، فإن نادي فلومينينسي البرازيلي دخل في منافسة مع نظيره بالميراس، للتعاقد مع أوتافيو، الذي أصبح خارج خطط البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني الجديد للنصر.

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وتبحث إدارة فلومينينسي عن تعزيزات لمركز وسط الفريق، بعد رحيل لاعبه الكولومبي جون آرياس، الذي انتقل حديثاً إلى صفوف وولفرهامبتون الإنجليزي.

ووضع مسؤولو النادي البرازيلي عددا من الأسماء لبدء التفاوض معهم في سوق الانتقالات لتعويض رحيل جون آرياس، أبرزهم مارينو هينيستروزا، لاعب أتلتيكو ناسيونال، وأوتافيو، نجم النصر، لكنه يحظى باهتمام قوي من بالميراس، ليحل محل ريتشارد ريوس الذي تم بيعه إلى بنفيكا.

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وذكرت تقارير سعودية أخرى أن هناك أندية سعودية تتنافس أيضا لضم أوتافيو، الذي يمتلك عقدا حتى يوليو 2026 مع النصر، أبرزها الأهلي، الذي يقوده الألماني ماتياس يايسله، وأيضا القادسية، الذي أبدى اهتماما كبيراً باللاعب البرتغالي.

البرتغالي الدولي البالغ من العمر 30 عامًا منذ انتقاله إلى النصر في أغسطس 2023، مقابل 60 مليون يورو من بورتو، شارك في 88 مباراة، سجل خلالها 12 هدفاً وقدم 15 تمريرة حاسمة.