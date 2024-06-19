ألمانيا تهزم المجر وتسير بثبات نحو الدور الثاني لليورو
عزز المنتخب الألماني صدارته للمجموعة الأولى في نهائيات أمم أوروبا 2024 بفوز صريح على المجر بهدفين من دون رد، اليوم الاثنين.
وعلى ملعب شتوتغارت، بادر جمال موسيالا بالتهديف لألمانيا بعد أن تلقى تمريرة رائعة من إلكاي غوندوغان، قبل أن يتراجع أداء كتيبة المدرب يوليان نايغلسمان خلال معظم فترات الشوط الأول، الذي انتهى بتقدم أصحاب الضيافة بهدف من دون رد.
وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الألماني السيطرة على مجريات اللعب من دون أن يبدي المنتخب المجري ما يؤكد أنه يلعب آخر الفرص لإنعاش حظوظه في التأهل، حتى الدقيقة 67 التي حسم فيها لاعب الوسط غوندوغان تفوق ألمانيا بهدف ثانٍ حسم به فوز فريقه.
ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى 6 نقاط، مسجلا 7 أهداف كاملة في مباراتين، كأفضل حصيلة هجومية حتى الآن، لينطلق بثبات نحو التأهل للدور الثاني متصدرا مجموعته، في حين سيكون في أسوأ الأحوال ضمن المرشحين الأربعة كأفضل أصحاب المركز الثالث.
في المقابل، لا يزال رصيد منتخب المجر خاليا من النقاط بعد خسارتين أمام سويسرا وألمانيا، وذلك بالتساوي مع إستكلندا التي تلعب في وقت لاحق من اليوم الأربعاء أمام سويسرا.
وتلعب ألمانيا الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى أمام سويسرا، في حين تلعب المجر أمام إسكتلندا.