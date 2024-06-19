ألمانيا تهزم المجر وتسير بثبات نحو الدور الثاني لليورو

عزز المنتخب الألماني صدارته للمجموعة الأولى في نهائيات أمم أوروبا 2024 بفوز صريح على المجر بهدفين من دون رد، اليوم الاثنين.

وعلى ملعب شتوتغارت، بادر جمال موسيالا بالتهديف لألمانيا بعد أن تلقى تمريرة رائعة من إلكاي غوندوغان، قبل أن يتراجع أداء كتيبة المدرب يوليان نايغلسمان خلال معظم فترات الشوط الأول، الذي انتهى بتقدم أصحاب الضيافة بهدف من دون رد.