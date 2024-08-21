نشر كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، رسالة غامضة عبر حسابه على "إنستغرام"، في ظل الأزمة القوية التي يمر بها الفريق في الوقت الحالي، خاصة بعد خسارته الأخيرة للقب السوبر السعودي.

وكان الهلال تغلب على غريمه المحلي النصر 4-1، يوم السبت الماضي في نهائي كأس السوبر السعودية ليحرز الهلال اللقب للمرة الثانية على التوالي، والخامسة في تاريخه، ليواصل الابتعاد في صدارة أكثر الفرق تحقيقًا للبطولة بفارق ثلاثة ألقاب عن النصر.

وأعقبت الهزيمة أزمات قوية داخل الفريق، كما تحدثت التقارير عن أزمة بين النجم البرتغالي ونظيره السنغالي ساديو ماني، وأن الأخير في طريقه للرحيل إلى الاتحاد معارًا خلال الميركاتو الحالي.

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كما أعلن إبراهيم المهيدب، رئيس النادي، استقالته من منصبه بسبب دخوله في أزمة إدارية مع الرئيس التنفيذي للنادي.

وفي ظل كل ما يحدث، فاجأ رونالدو متابعيه بنشره صورة تشويقية لما يبدو أنه استوديو بودكاست، ويوجَد به قميصا البرتغال والنصر.

وقال الإعلامي الرياضي علي العنزي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "كريستيانو رونالدو سيظهر في لقاء خاص مساء اليوم".

ولم يكشف التقرير عن فحوى الحوار، أو من سيديره أو توقيته، حتى الآن، وهل تم تسجيله قبل أم بعد لقاء الهلال في نهائي السوبر السعودي.

وشهدت المباراة غضبًا كبيرًا من رونالدو على زملائه، كما غادر أرضية الملعب غاضبًا، دون أن يتسلم الميدالية الفضية بعد نهاية السوبر.

وتنطلق منافسات الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين، غدًا الخميس الموافق الـ 22 من أغسطس الجاري، بـ3 مباريات، يأتي على رأسها مواجهة النصر ضد الرائد.

عانى رونالدو كثيرًا منذ انضمامه إلى صفوف النصر في يناير 2023، إذ فشل في تحقيق أي لقب محلي أو قاري، واكتفى بحصد البطولة العربية فقط مطلع الموسم الماضي على حساب الهلال (2-1).