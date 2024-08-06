كشفت تقارير إعلامية أن محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الأهلي المصري، انتهت علاقته بالنادي بشكل كبير؛ بسبب الأزمات التي دخل بها مؤخرا مع الجهاز الفني للفريق، وتغيبه عن التدريبات الفترة الماضية بداعي الإصابة.

أزمة كهربا مع مدربه مارسيل كولر تعود إلى حالة الغضب التي تنتاب اللاعب لعدم الدفع به أساسيا في المباريات.

وشهدت الفترة الأخيرة استبعاد كهربا من حسابات الجهاز الفني، بعد تألق الفلسطيني وسام أبو علي، إذ بات اللاعب على رأس هدافي الدوري المصري.

ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي الحالي ولاعب الأهلي السابق، محمد فاروق، عبر حسابه على فيسبوك، فإن "علاقة كهربا بالنادي الأهلي انتهت، واللاعب يبحث عن عروض للرحيل".

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وذكرت تقارير مؤخرا أن اللاعب تلقى عروضاً من أندية في الدوري المصري أبرزهم، زد وسيراميكا كليوباترا.

ولعب كهربا، البالغ 30 عامًا، خلال الموسم الحالي 34 مباراة مع الأهلي، واستطاع أن يسجل 12 هدفًا وصنع 6، لكنه شارك في 26 دقيقة فقط خلال 11 مباراة أقيمت خلال الفترة الأخيرة ببطولة الدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة، مساء الخميس المقبل، في الدوري ويحتاج الفريق الأحمر للتعادل فيها من أجل التتويج ببطولة الدوري رسمياً.

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ويتبقى للفريق الأحمر 4 مباريات في الدوري أمام سموحة وزد وإنبي ومودرن سبورت، أيام 8 و11 و14 و17 أغسطس الجاري.

الأهلي رفع رصيده إلى 78 نقطة من 30 مباراة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن بيراميدز الذي لعب مباراتين أكثر.

فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 48 نقطة من 31 مباراة.