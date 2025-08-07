بعد داروين نونيز.. إنزاغي يوجه طلبا عاجلا لإدارة الهلال السعودي

كشفت تقارير إخبارية أن الإيطالي سيموني إنزاغي، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، وجَّه طلبًا عاجلًا إلى إدارة النادي بشأن الصفقات، بعد حسم ضم داروين نونيز، نجم ليفربول.

وأصبح المهاجم الأوروغوياني قريبًا من الانتقال إلى صفوف الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأغلقت الصفقة بين نادي ليفربول والهلال السعودي، بعد التوصل لاتفاق نهائي بشأن انتقال نونيز، وتبلغ قيمة الصفقة 53 مليون يورو كدفعة ثابتة، بالإضافة إلى 12 مليون يورو كمكافآت، ليصبح الإجمالي 65 مليون يورو.

وقد أعطى المهاجم الأوروغوياني موافقته للانضمام إلى النادي السعودي، بعد أن أبدى إعجابه بالمشروع الذي يقوده المدرب سيموني إنزاغي. ولم يتبق سوى الفحص الطبي وتوقيع العقد لإتمام الصفقة رسميًّا.

وشارك نونيز مع ليفربول في 143 مباراة بمختلف المسابقات، سواء المحلية أو القارية، سجل خلالها 40 هدفًا، وقدم 26 تمريرة حاسمة.

ووفقًا لِما ذكره الإعلامي الرياضي حامد القحطاني، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن "إدارة الهلال ستتجه لحسم صفقة مدافع المواليد بعد الانتهاء من صفقة نونيز، وأبرز الأسماء التي تفاوضها الإدارة هو الإكوادوري جويل أوردونيز، ومدافع آخر في الدوري الفرنسي".

وجويل أوردونيز، ينشط في نادي كلوب بروج البلجيكي، وتقدر قيمته السوقية بـ28 مليون يورو، ويبلغ من العمر 21 سنة فقط.

وإذا نجح "الزعيم" في التعاقد مع المدافع الإكوادوري الشاب، سيتم قيده تحت السن؛ إذ إنه من مواليد 21 أبريل 2004.

ومع فريق كلوب بروج الأول، شارك أوردونيز في 84 مباراة رسمية بمختلف المسابقات؛ مسجلًا خلالها 4 أهداف، مع تمريرتين حاسمتين.