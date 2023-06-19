منتخب نيوزيلندا ينسحب خلال مباراة ودية أمام قطر
انسحب لاعبو نيوزيلندا أمام منافسهم منتخب قطر خلال المباراة الودية التي كانت تجمع الطرفين اليوم الإثنين.
وحسب قناة "الكاس" فقط توقفت قطر ونيوزيلندا الودية بعد امتناع الجانب النيوزيلندي عن مواصلة اللعب.
وكانت النتيجة تشير إلى تقدم منتخب نيوزيلندا 1/0، سجله ماركو ستامنيتش في بعد ربع ساعة من البداية في النمسا.
واكتفى الاتحاد القطري لكرة القدم بالكتابة عبر حسابه في موقع "تويتر": "انسحاب منتخب نيوزيلندا أمام منتخبنا الوطني في المباراة الودية المقامة اليوم في النمسا".
وحصل يوسف عبد الرزاق على خطأ قبل أن يدخل لاعبو المنتخبين في شجار انتهى باستكمال اللعب في الدقيقة 40.
وتحدث جو بل قائد نيوزيلندا إلى الحكم لفترة طويلة بعد نهاية الشوط الأول قبل أن يقرر المنتخب النيوزيلندي عدم استكمال المباراة.
من جهته قال البرتغالي كارلوس كيروش مدرب قطر: "فوجئنا في وقت الاستراحة بين شوطي المباراة بقائد منتخب نيوزيلندا يخبرنا بأن زملاءه يرفضون استكمال المباراة الودية".
ومن المقرر أن يشارك منتخب قطر في بطولة الكونكاكاف الكأس الذهبية يوم الإثنين المقبل حيث يلعب في المجموعة الثانية إلى جانب هايتي والهندوراس والمكسيك.