منتخب نيوزيلندا ينسحب خلال مباراة ودية أمام قطر

انسحب لاعبو نيوزيلندا أمام منافسهم منتخب قطر خلال المباراة الودية التي كانت تجمع الطرفين اليوم الإثنين.

وحسب قناة "الكاس" فقط توقفت قطر ونيوزيلندا الودية بعد امتناع الجانب النيوزيلندي عن مواصلة اللعب.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم منتخب نيوزيلندا 1/0، سجله ماركو ستامنيتش في بعد ربع ساعة من البداية في النمسا.

واكتفى الاتحاد القطري لكرة القدم بالكتابة عبر حسابه في موقع "تويتر": "انسحاب منتخب نيوزيلندا أمام منتخبنا الوطني في المباراة الودية المقامة اليوم في النمسا".