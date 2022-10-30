فريق بالكامل يعتدي على لاعب عقب مباراة في كرة القدم الأمريكية (فيديو)

وقال مدير الرياضة في ميتشغان، وارد مانويل، إن الشرطة ومنسق البطولة كيفن وارين، الذي حضر المباراة، يحققان في الحادث المروع.

وقال: ما حدث بعد المباراة مرفوض على الإطلاق. لقد تحدثت إلى المنسق وهو ينظر في الأمر. تبحث الشرطة أيضًا في الأمر، لأنهم شاهدوا الفيديو. سنترك الأمر في أيديهم، لكن هذه ليست الطريقة التي يجب أن نتفاعل بها بعد المباراة.

"ليست هذه هي الطريقة التي يجب أن يمسك بها فريق لاعبًا ويفعل ما فعلوه، فهذا أمر غير مقبول تمامًا. سوف نترك القائمين على تنظيم البطولة وإنفاذ القانون يتعاملون مع الأمر، لكن هذا ليس ما يجب أن يكون عليه التنافس".

يُظهر الفيديو ما لا يقل عن ثلاثة، إن لم يكن أكثر من لاعبي ولاية ميتشيغان يدفعون ويلكمون ويركلون ماك بوروز في النفق المؤدي لغرف خلع الملابس.

وقال هاربو منزعجًا بشكل واضح: 'تمامًا مثل أي شخص آخر، تريد حماية لاعبيك. عشرة على واحد، مهما كان ، كان سيئًا. يحتاج إلى التحقيق والتوصل إلى نتيجة. سيتأكد مديرنا الرياضي من حدوث ذلك".

وقال بيان بعد المباراة: "تقوم شرطة جامعة ميتشيغان، بالشراكة مع شرطة جامعة ولاية ميتشيغان وألعاب القوى في ميتشيغان وكرة القدم في ميتشيغان، بمراجعة اللقطات والتحقيق في حادثة ما بعد المباراة. مواقف مثل هذه تؤخذ على محمل الجد".

وقال ميل تاكر مدرب ولاية ميتشيغان إنه لا يعرف ما حدث.

وأضاف تاكر: "أعلم أنها كانت مباراة ساخنة. كنا نحاول إدخال لاعبينا إلى غرفة خلع الملابس. علينا أن نرى ما حدث".

ووفقا لشبكة ESPN، لاعبو ميتشيغان بليك كوروم وجي جي مكارثي وجيك مودي وجونيور كولسون تحدثوا بعد المباراة أيضًا، لكن لم يشاهد أي منهم الفيديو أو الحادث في الوقت الفعلي ولم يقدموا أي تعليق.

إنها المباراة الثانية على التوالي في ميتشيغان التي تضمنت مشاجرة في نفق اللاعبين الفاصل بين غرف تبديل الملابس إلى الملعب.

في وقت سابق من هذا الشهر، قال جيمس فرانكلين، مدرب ولاية بنسلفانيا، إن هناك حاجة إلى تغيير السياسة للحفاظ على عملية استخدام الفرق للنفق بشكل أكثر انتظامًا.

تم تبادل الكثير من الكلمات الساخنة وقال لاعبو ميتشيغان إن لاعبي ولاية بنسلفانيا ألقوا شطائر زبدة الفول السوداني والجيلي عليهم بينما كانت الفرق تتجه إلى غرفة خلع الملابس في نهاية الشوط الأول من مباراة متقاربة المستوى.