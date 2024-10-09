ساديو ماني: هكذا استفاد منتخب السنغال من لاعبيه في الدوري السعودي

قال ساديو ماني مهاجم نادي النصر إن وجود العديد من لاعبي السنغال في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم يعود بالفائدة على منتخب بلادهK بسبب المشاركة في مسابقة تتحلى بمستوى تنافسي عالٍ.

ومع استعداده لمواجهة مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية منتصف الشهر الحالي، يعتقد ماني أن وجود العديد من لاعبي السنغال في الدوري "مفيد للمنتخب الوطني"، مشيرًا إلى أن تنافسية المسابقة جذبت العديد من اللاعبين الكبار.

ويلعب في الدوري السعودي العديد من اللاعبين الرئيسيين في المنتخب السنغالي، مثل كاليدو كوليبالي مدافع الهلال وإدوار مندي حارس الأهلي وحبيب ديالو مهاجم الشباب.

وقال ماني لرابطة الدوري السعودي "المسابقة تنافسية، لذا فإن جميع اللاعبين الكبار يريدون الانضمام لها مثل كاليدو كوليبالي وحبيب ديالو.. إنهم جميعا لاعبون مهمون للاختيار في تشكيلة المنتخب.. إن وجودهم هنا مفيد أيضًا للمنتخب الوطني".

وأضاف: "نتبادل أطراف الحديث أحيانًا عن الدوري وأشياء أخرى كثيرة في المسابقة خلال وجودنا في المنتخب".

وسجل ماني في التعادل 1-1 مع بوركينا فاسو، قبل الفوز 1-صفر على بوروندي، في المباراتين الافتتاحيتين للمجموعة 12 لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

واستهل ماني، أفضل لاعب في إفريقيا مرتين، موسمه مع النصر بطريقة رائعة بعدما قدم 5 تمريرات حاسمة، وسجل هدفين في ست مباريات قاد فيها هجوم ناديه بجانب الهداف كريستيانو رونالدو.