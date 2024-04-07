لفتة رائعة من لاعبي الزمالك تجاه مدربهم المتوفى (صور)

حرص لاعبو الزمالك على تأبين المعد البدني الراحل محمد مدحت الذي توفي يوم الخميس الماضي قبل مواجهة فيوتشر في كأس الكونفدرالية الأفريقية اليوم الأحد.

وقبل مواجهة فيوتشر ارتدى لاعبو الزمالك قمصانا تحمل صورة خاصة للراحل محمد مدحت الذي كان يرتبط بعلاقة قوية مع أغلب لاعبي الزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة فيوتشر في إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد القاهرة.