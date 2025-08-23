صخب واحتفال خرافي.. كريستيانو رونالدو يسجل الهدف 100 مع النصر (فيديو)

وضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بصمته من جديد على مباريات فريقه النصر السعودي عندما أحرز أول أهداف مباراة الدور النهائي لكأس السوبر التي تدور حاليا بين الأهلي والنصر في ملعب هونغ كونغ الدولي.

ويلتقي الأهلي والنصر حاليا في نهائي كأس السوبر من أجل الفوز بأول ألقاب الموسم الجديد بعد أن كان الاتحاد، صاحب ثنائية الدوري وكأس الملك غادر "السوبر" على يد النصر في نصف النهائي الثلاثاء الماضي.

وتقدم رونالدو في الدقيقة 40 بالهدف الأول للنصر من علامة الجزاء، لكن الهدف لم يكن فقط علامة أسبقية فريق المدرب جورج جيسوس في النهائي، ولكنه يحمل رقما مميزا وتاريخيا للأسطورة رونالدو.

ويحمل هدف رونالدو الرقم 100 مع النصر منذ انضمامه للفريق في منتصف موسم 2022 ـ 2023 قادما من مانشستر يونايتد في صفقة حرة.

وتحصل الفرنسي كينغسلاي كومان، الوافد الجديد على النصر، على ركلة جزاء انبرى له رونالدو ليحرز هدفا جديدا هو المائة في مشواره المذهل على الصعيد الفردي مع الفريق.

وفي منافسات الدوري السعودي، أحرز رونالدو 76 هدفا للنصر، موزعة على 16 هدفا في 14 مباراة في النصف الثاني من موسم 2022 ـ 2023، ثم 35 هدفا في الموسم الموالي (رقم قياسي هو الأعلى في تاريخ دوري المحترفين).

وفي الموسم الماضي أحرز رونالدو 25 هدفا وفاز أيضا بجائزة أفضل هداف في المسابقة.

وبجانب ذلك، هز النجم البرتغالي شباك خصومه مع النصر في 24 مناسبة أخرى من بينها هدفان في النسخة الحالية من كأس السوبر، كما سجل 16 هدفا في نسختين من دوري أبطال آسيا و6 أهداف في كأس الأندية العربية الأبطال التي توج بها النصر في 2023.

يشار إلى أن مباراة النصر والأهلي التي تدور حاليا في شوطها الثاني متعادلة (1 ـ 1) بهدف لرونالدو وآخر للاعب وسط الأهلي فرانك كيسيه.