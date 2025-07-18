4 رجال ينفذون خطة كريستيانو رونالدو في النصر السعودي

لم يكن تجديد عقد البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، سوى خطوة فارقة لتغيير كافة الأمور داخل أروقة فريق العاصمة الرياض من أجل العودة إلى سكة البطولات الغائبة منذ التتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

وبدأ نادي النصر تنفيذ خطط رونالدو من أجل العودة إلى الألقاب وإعادة بناء الفريق الأصفر بخطوات متسارعة بالاستعانة ببعض رجاله المقربين وهوما يرصده "إرم نيوز" في السطور القادمة:

جورجي جيسوس

لعب رونالدو الدور الأبرز في اختيار مواطنه جورجي جيسوس المدرب القدير لقيادة دفة الأمور الفنية في فريق النصر خلال الموسم الجديد.

واعترف جيسوس بالأمر في تصريحاته لصحيفة "أبولا" البرتغالية مؤكداً أنه قبل دعوة رونالدو للعمل في النصر مؤكداً أنه يعلم تماماً عشق الأخير للتحديات ورغبته في تحقيق الفوز.

تواجد جيسوس على رأس الجهاز الفني للنصر سيساعد رونالدو كثيراً في تنفيذ أفكار فنية مميزة بسب بخبرات المدرب البرتغالي القدير بخلاف أنه سيكون له دور مهم أيضاً في زرع ثقافة الفوز لدى لاعبي النصر.

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نيلسون سيميدو المدير الرياضي الجديد

الخطوة الثانية من جانب النصر تمثلت في تولي البرتغالي نيلسون سيميدو صديق رونالدو المقرب مهام منصب المدير الرياضي خلفاً للإسباني فرناندو هييرو نجم ريال مدريد الأسبق.

تعيين سيميدو في هذا المنصب جاء تنفيذاً لرغبة رونالدو من أجل فرض نظام إداري صارم والمساهمة في تغيير واقع الفريق بصورة أفضل خلال الموسم الجديد.

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اللجنة الفنية

حدد نادي النصر تشكيل اللجنة الفنية التي تتولى مسؤولية اختيار اللاعبين الجدد للفريق في الموسم المقبل.

وتضم اللجنة الفنية أسماء مقربة من كريستيانو رونالدو على رأسها خوسيه سيميدو أحد أصدقاء النجم البرتغالي بجانب بدر الحقباني وعبد الملك الضعيان

لويس بارافيتا

يضم التشكيل المنتظر لمجلس النصر السعودي برئاسة عبد الله الماجد أحد الرجال المقربين من كريستيانو رونالدو وهو لويس بارافيتا، الذي يدخل مجلس إدارة النصر لأول مرة، بسبب علاقته المباشرة بالنجم البرتغالي.

ويعد بارافيتا أحد أبرز شركاء رونالدو في المجال التقني والاستثماري ويشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة FootLab، والتي تعمل على تطوير تقنيات تحليل الأداء الرياضي عبر الذكاء الاصطناعي والبيانات ومملوكة للنجم البرتغالي.