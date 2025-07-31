ليس الرئيس الجديد.. تعرّف على "الرجل الأقوى" في الهلال السعودي

كشفت تقارير إعلامية عن آخر مستجدات منصب رئيس الهلال السعودي، بعدما أعلن الرئيس الحالي، فهد بن نافل، عدم ترشحه لفترة جديدة، بينما برزت أسماء عدة، مثل حمد المالك والأمير نواف بن سعد، من أجل تولي المهمة.

أعلن فهد بن نافل في بيان رسمي مؤخرا عدم ترشحه للدورة الجديدة من الانتخابات.

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وأشار بن نافل إلى أن لكل رحلة منصة أخيرة، وبقلب يملؤه الامتنان والفخر، حان الوقت لتسليم راية قيادة النادي مثلما تسلمها من الآخرين.

وأعلن بن نافل دعمه المطلق للمرشح المقبل لرئاسة شركة نادي الهلال وفق ما تراه مؤسسة أعضاء نادي الهلال والجمعية العامة لشركة النادي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "اليوم"، فإن الرئيس الجديد للهلال، لن يحظى بالصلاحيات نفسها التي كان يمتلكها بن نافل.

وحتى الآن، لم يعلن أي شخص بشكل رسمي عزمه الترشح لرئاسة الهلال "المؤسسة غير الربحية" في الموسم المقبل.

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ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن "الهلال سيدخل مرحلة جديدة ومختلفة لن يكون فيها للرئيس الجديد الصلاحيات التي كان يتمتع بها من سبقه".

وأوضح: "الدور الأكبر مناط بعبد المجيد الحقباني، نائب رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال، فهل سينجح في كسب ثقة الجماهير الهلالية؟".

ورغم ما ذكره الإعلامي عبد الرحمن الجماز، فإن صحيفة "عكاظ"، أشارت في تقرير لها نقلا عن مصادرها إلى أن الأمير نواف بن سعد، سيكون الرئيس الجديد لنادي الهلال، بعد توافق داخلي رفيع المستوى، وبدعم مباشر من الشرفي البارز الأمير الوليد بن طلال.

وأوضحت أن "الأمر لم يكن مفاجئا أو ارتجاليا، بل جاء امتدادا لتخطيط هادئ ومنظّم بدأ منذ أسابيع، في ظل قناعة تامة بأن المرحلة القادمة تتطلب شخصية تملك الرؤية والهدوء والخبرة لإعادة الاستقرار والعمل المؤسسي".

وشدد التقرير: "عودة الأمير نواف جاءت مدعومة بتفويض إداري شامل وصلاحيات موسعة تشمل الملفات الإدارية والفنية والتسويقية، في إطار مشروع إداري يعيد هيكلة البيت الهلالي، ويمنح الرئيس الجديد مساحة اتخاذ القرار بثقة واستقلالية".