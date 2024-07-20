كشف اللاعب يوسف أيمن، مدافع منتخب قطر، كواليس انتقاله إلى الأهلي المصري في الموسم الجديد.

وأعلن الأهلي تعاقده مع لاعب الدحيل القطري لمدة موسم على سبيل الإعارة بأحقية شراء عقده.

وسيتم قيد يوسف أيمن كلاعب محلي لامتلاكه الجنسيتين المصرية والقطرية.

وقال يوسف أيمن في حوار مطول للموقع الرسمي لناديه إن اللعب للأهلي المصري حلم حياته؛ لأنه قضى فترة كلاعب في أكاديمية النادي وفرق الناشئين.

وأوضح أنه يرتبط بعلاقة قوية مع زملائه أحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم ومصطفى شوبير حارس المرمى منذ أن كانوا في قطاع الناشئين.

وعن مفاوضات انتقاله للأهلي، أكد أن التفاوض بدأ في شهر يناير الماضي بالاستفسار، ثم تطورت الأمور بعد ذلك، وحُسِمَت الصفقة.

وأضاف "تدخل رئيس الأهلي المصري محمود الخطيب كان عاملًا مهمًّا في إتمام الصفقة، ولهذا أود أن أشكره، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنه وثقته بي".

وواصل "تلقيت بعض العروض من الدوري السعودي، لكني فضلت بالطبع الانتقال للأهلي".

وأوضح أن الأهلي لا يقبل إلا بالعلامة الكاملة والفوز بكل البطولات مؤكدًا أن المنافسة مع زملائه في الدفاع الأحمر ستكون قوية لصالح الفريق.

وأتم قائلًا "البطولات القادمة صعبة، لكن الأهلي قادر على الاستمرار بنفس الوتيرة المميزة من المنافسة وحصد كل الألقاب، وأتمنى على المستوى الشخصي التتويج بالبطولة الإفريقية التي يطالبني بها الجمهور من الآن".