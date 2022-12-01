ماذا قال ميسي عن حديثه مع ليفاندوفسكي بعد مباراة الأرجنتين وبولندا؟



علق ليونيل ميسي قائد الأرجنتين على المناقشة التي دارت بينه وبين روبرت ليفاندوفسكي قائد بولندا عقب نهاية مباراة الفريقين في ختام مباريات دور المجموعات برفضه الكشف عن الحوار الذي دار بين النجمين.

ورفض القائد السابق لبرشلونة مصافحة ليفاندوفسكي بعد احتكاك بين الاثنين خلال المباراة، بعدما تدخل قائد بولندا على ميسي في كرة مشتركة، قبل أن يعود لمصافحته، وهو ما رفضه ميسي، حيث تجاهل يد قائد بولندا تمامًا.

لكن، بعد المباراة ظهر الثنائي يتحدثان ويتصافحان بشكل طبيعي.

وقال ميسي في تصريحات أبرزتها صحيفة "أوليه" الأرجنتينية بعد المباراة: "علموني أن كل ما يحدث في أرض الملعب يبقى داخله. نفس الشيء في غرفة الملابس. الأشياء التي نتحدث عنها مع بعضنا البعض لن أقولها أبداً".