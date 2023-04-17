توتر في علاقة كريستيانو رونالدو وجورجينا لسبب غريب

وبحسب الصحيفة، فإن رونالدو يعتقد أن سلوك جورجينا رودريغز قد تغير بشكل جذري، حيث أصبحت شديدة التركيز على الذات منذ أن صعدت إلى عالم الشهرة.

وتواصل الصحيفة: "فكرة يتفق عليها معظم "المعجبين" بالزوجين، خاصة بعد انتقاد الجزء الثاني من فيلمها الوثائقي "أنا جورجينا" على وجه التحديد بسبب عدم التواضع الذي أظهرته في جميع أوقاته تقريبًا".

وصفت موندو ديبورتيفو سبب توتر علاقة النجمين بالغريب بل أكثر غرابة من خبر توتر علاقتهما نفسه.