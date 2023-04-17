توتر في علاقة كريستيانو رونالدو وجورجينا لسبب غريب
قالت صحيفة موندو ديبورتيفو، إن علاقة كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريغز تمر بفترة توتر كبيرة للغاية خلال الفترة الأخيرة.
ويعتبر كريستيانو وجورجينا الثنائي الأكثر شهرة حاليا حول العالم على الرغم من أن رونالدو غادر أوروبا للعب في المملكة العربية السعودية مع نادي النصر السعودي.
وبحسب الصحيفة، فإن رونالدو يعتقد أن سلوك جورجينا رودريغز قد تغير بشكل جذري، حيث أصبحت شديدة التركيز على الذات منذ أن صعدت إلى عالم الشهرة.
وتواصل الصحيفة: "فكرة يتفق عليها معظم "المعجبين" بالزوجين، خاصة بعد انتقاد الجزء الثاني من فيلمها الوثائقي "أنا جورجينا" على وجه التحديد بسبب عدم التواضع الذي أظهرته في جميع أوقاته تقريبًا".
وصفت موندو ديبورتيفو سبب توتر علاقة النجمين بالغريب بل أكثر غرابة من خبر توتر علاقتهما نفسه.
وعلى الرغم من تلك الأنباء، لم يظهر الثنائي أي توتر في علاقتهما على الرغم من أنباء خيانة رونالدو لها التي نشرت مؤخرا بعد مزاعم المشهورة الفنزويلية جورجيلايا حول الأمر.
وظهرت جورجينا بالفعل في المدرجات لمؤازرة كريستيانو رونالدو أكثر من مرة بعد تلك الأنباء رفقة أطفالهما، في أمر يبدو وكأنه إنكار للأزمة.
وتنشر جورجينا رودريغز بشكل ثابت صورا لعائلتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لم يظهر أي سلوك غير معتاد بينها وبين لاعب النصر السعودي على الرغم من مزاعم توتر علاقتهما حسب التقرير.