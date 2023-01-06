الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة العراق ضد عمان في افتتاح كأس الخليج العربي
تنطلق اليوم الجمعة منافسات النسخة رقم 25 من كأس الخليج العربي في ضيافة العراق وتستمر حتى يوم 19 يناير الجاري.
وتفتتح مواجهات البطولة بلقاء مثير يجمع بين منتخب العراق صاحب الضيافة ومنافسه عمان ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى بالبطولة.
وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة العراق ضد عمان في افتتاح كأس الخليج العربي، فإلى السطور القادمة:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (البصرة) الدولي بصافرة الحكم الروماني ستيفان كوفاكس الساعة 19:00 بتوقيت العراق وأيضا بنفس التوقيت في عمان.
وتنقل المباراة عبر قناة العراق الرياضية بصوت المعلق علي الشمري وقناة الرابعة العراقية بصوت المعلق علاء عبدالله وقناة الكأس 1 بصوت المعلق خالد الحدي.
وتذاع أيضا عبر قناة ksa sports 1 بصوت المعلق عائد العصيمي بجانب قناة دبي الرياضية 1 وأبوظبي الرياضية 1.
تاريخ المواجهات
يشهد التاريخ على العديد من اللقاءات بين منتخبي العراق وعمان آخرها في تجربة ودية يوم 23 سبتمبر الماضي في الأردن وانتهت بالتعادل بنتيجة 1-1 وفاز منتخب عمان بركلات الترجيح وحسم المركز الثالث في بطولة الأردن الودية.
وتقابل المنتخبان على صعيد بطولة كأس الخليج 9 مرات، تفوق خلالها منتخب العراق في 4 لقاءات مقابل انتصارين للمنتخب العماني و3 تعادلات.
بدأت المواجهات بين المنتخبين في بطولة كأس الخليج العربي في النسخة الرابعة عام 1976 وفاز منتخب العراق بنتيجة 4-0 ثم حقق أسود الرافدين الفوز الأكبر في تاريخ لقاءات المنتخبين بالتغلب بنتيجة 7-0 في النسخة الخامسة عام 1979.
وفاز منتخب العراق بنتيجة 2-1 في النسخة السابعة عام 1984 كما فاز المنتخب العراقي بنتيجة 3-2 في النسخة الثامنة عام 1986.
وحقق منتخب عمان فوزه الأول على العراق في بطولات كأس الخليج بنسخة 2004 بنتيجة 3-1 كما فاز المنتخب العماني بنتيجة 4-0 في نسخة 2009 وتعادلا دون أهداف في نسخة 2010.
وتعادل المنتخبان بنتيجة 1-1 في نسخة 2014 التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.
أسلحة العراق
يخوض منتخب العراق المباراة باحثا عن الانتصار في افتتاح البطولة التي تقام في ضيافة العراق للمرة الثانية بعد نسخة 1979.
ويشارك منتخب العراق في بطولة كأس الخليج للمرة السادسة عشرة، وحقق أسود الرافدين اللقب 3 مرات في نسخ 1979 و1984 و1988 كما حل المنتخب العراقي في الوصافة مرتين في نسختي 1976 و2013.
ويقود المنتخب العراقي المدير الفني الإسباني خيسوس كاساس الذي تولى المهمة مؤخرا قبل انطلاق البطولة، ويسعى لترك بصمة مميزة في أول اختبار له مع أسود الرافدين.
وقال كاساس في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إنه اللعب في العراق ووسط الجماهير العراقية المتحمسة أمر رائع ويعطي اللاعبين دوافع كبيرة لتقديم أفضل ما لديهم.
وأشار إلى أن منتخب العراق سيلعب بأسلوب مشابه لما يلعب به منتخب إسبانيا والفلسفة التي يتبعها قريبة بنفس فلسفة لاروخا.
وخرج من قائمة منتخب العراق للبطولة الثنائي أحمد فرحان وأحمد يحيى بسبب الإصابة.
ومن المرجح أن يلعب منتخب العراق بتشكيلة تضم حارس المرمى جلال حسن وأمامه الرباعي علي فائز ومصطفى ناظم ومناف يونس وضرغام إسماعيل في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط أمير العماري ومحمد عبود وإبراهيم بايش بينما يقود خط الهجوم حسين علي وحسين جبار وعلاء عباس.
أوراق عمان
يتطلع منتخب عمان لتحقيق الفوز أيضا في بداية مشاركته بالبطولة رغم مواجهة أصحاب الأرض.
ويخوض المنتخب العماني منافسات كأس الخليج للمرة الثالثة والعشرين، وحقق المنتخب العماني اللقب مرة وحيدة في نسخة 2009 كما وصل إلى الوصافة مرتين عامي 2004 و2007.
وقال المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني لمنتخب عمان، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن المواجهة ستكون صعبة بكل المقاييس أمام العراق في عقر داره.
وأشار إلى أنه واثق تماما في لاعبيه ويؤمن بقدراتهم وسيلعب لتحقيق الفوز على حساب العراق في ملعبه ووسط جماهيره.
ويعتمد منتخب عمان على تشكيلة تضم حارس المرمى إبراهيم المخيني، وأمامه الرباعي جمعة الحبسي وأحمد الخميسي وأمجد الحارثي وأحمد الكعبي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط حارب السعدي وبجواره جميل اليحمدي وزاهر الأغبري، مع ثلاثي الهجوم صلاح اليحيائي والمنذر العلوي وعصام الصبحي.
ويرى صالح سدير، نجم منتخب العراق الأسبق، أن المواجهة ستكون صعبة على منتخب بلاده لأن الضغوط تقع على عاتق اللاعبين لتقديم مستويات مختلفة وأداء مقنع وتحقيق الفوز.
وأضاف سدير لشبكة "إرم نيوز" أن المباريات الافتتاحية تتسم دائما بالحذر الشديد والأداء المغلق دفاعيا ولكن منتخب العراق مطالب بتقديم بداية قوية وحصد النقاط الثلاث أمام منتخب عمان الذي يقوده المدرب برانكو صاحب الخبرات والذي يجيد التنظيم داخل الملعب.