الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة العراق ضد عمان في افتتاح كأس الخليج العربي

تاريخ المواجهات

يشهد التاريخ على العديد من اللقاءات بين منتخبي العراق وعمان آخرها في تجربة ودية يوم 23 سبتمبر الماضي في الأردن وانتهت بالتعادل بنتيجة 1-1 وفاز منتخب عمان بركلات الترجيح وحسم المركز الثالث في بطولة الأردن الودية.

وتقابل المنتخبان على صعيد بطولة كأس الخليج 9 مرات، تفوق خلالها منتخب العراق في 4 لقاءات مقابل انتصارين للمنتخب العماني و3 تعادلات.

بدأت المواجهات بين المنتخبين في بطولة كأس الخليج العربي في النسخة الرابعة عام 1976 وفاز منتخب العراق بنتيجة 4-0 ثم حقق أسود الرافدين الفوز الأكبر في تاريخ لقاءات المنتخبين بالتغلب بنتيجة 7-0 في النسخة الخامسة عام 1979.

وفاز منتخب العراق بنتيجة 2-1 في النسخة السابعة عام 1984 كما فاز المنتخب العراقي بنتيجة 3-2 في النسخة الثامنة عام 1986.

وحقق منتخب عمان فوزه الأول على العراق في بطولات كأس الخليج بنسخة 2004 بنتيجة 3-1 كما فاز المنتخب العماني بنتيجة 4-0 في نسخة 2009 وتعادلا دون أهداف في نسخة 2010.

وتعادل المنتخبان بنتيجة 1-1 في نسخة 2014 التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.