3 أضعاف الراتب.. مدرب غلطة سراي يكشف سر رفض أوسيمين عرض الهلال

كشف أوكان بوروك، المدير الفني لفريق غلطة سراي، عن آخر تطورات سعي ناديه للتعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين، نجم نابولي، في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد منافسة شرسة مع الهلال السعودي، الذي قدم للاعب عروضًا مالية مغرية، لكنه قرر الانضمام في النهاية للفريق التركي.

ومن المرتقب توقيع الوثائق النهائية للصفقة بين غلطة سراي ونابولي قبل نهاية الأسبوع الجاري.

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كان أوسيمين (26 عامًا) قد انضم إلى غلطة سراي في سبتمبر 2024 على سبيل الإعارة من نابولي، دون خيار الشراء، بعد خلافات مع إدارة النادي الإيطالي أدت إلى رغبته في عدم الاستمرار.

وخلال فترة إعارته، تألق المهاجم النيجيري بشكل قوي، فقد سجل 37 هدفًا وقدم 8 تمريرات حاسمة في 41 مباراة بجميع المسابقات، منها 26 مباراة في الدوري التركي، ليسهم في تتويج غلطة سراي بلقب الدوري.

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ووفقًا للاتفاق المرتقب، ستكلف الصفقة النهائية غلطة سراي 75 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد أوسيمين، سيتم دفع 40 مليون يورو مقدمًا، على أن يسدد المبلغ المتبقي بحلول نهاية 2026.

كما يتضمن العقد، وفقًا لأحدث التقارير، مكافآت إضافية بقيمة 5 ملايين يورو لنابولي، بالإضافة إلى 10% من قيمة أي بيع مستقبلي للاعب.

وقال أوكان بوروك في تصريحات تلفزيونية: "نحن بانتظار أوسيمين، إقناع اللاعب كان أمرًا في غاية الأهمية، وقد قام جمهور غلطة سراي بذلك، لقد رأينا الشيء نفسه سابقًا مع إيكاردي، أوسيمين رفض مبالغ مالية ضخمة جدًا من أندية أخرى من أجل التوقيع مع غلطة سراي".

وأضاف: "لا أقول إنه سيلعب لنا مجانًا، ولكن في السعودية كان سيحصل على 3 أضعاف ما يحصل عليه هنا، ولكن أوسيمين قرر في النهاية اختيار ارتداء قميص غلطة سراي".

وحاول الهلال السعودي إقناع أوسيمين لفترة طويلة دون جدوى، في ظل بحثه عن مهاجم بمواصفات عالمية، ووجه تركيزه الآن نحو السويدي ألكسندر إيزاك، هداف نيوكاسل الإنجليزي.

يذكر أن أوسيمين، خلال مسيرته مع نابولي من 2020 إلى 2024، سجل 65 هدفًا في 108 مباريات بالدوري الإيطالي، و76 هدفًا في 133 مباراة بجميع المسابقات، وأسهم في تتويج الفريق بلقب الدوري عام 2023.