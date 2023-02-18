تقرير: نادي النصر لا ينوي إشراك الحارس الأرجنتيني أوغستين روسي حتى نهاية الموسم
كشف الصحفي البرازيلي فيني كاساغراند عن مصير الحارس الأرجنتيني أوغستين روسي، المنضم إلى صفوف النصر على سبيل الإعارة في يناير الماضي، من المشاركة مع الفريق خلال الموسم الحالي.
وقال كاساغراند عبر حسابه في موقع "تويتر" إنه يبدو أن رحلة روسي إلى السعودية "ستذهب سدى"، مشيرا إلى أن النصر لا ينوي الاستعانة بحارس المرمى حتى نهاية الموسم.
وأضاف الصحفي البرازيلي أن إدارة النصر لا تنوي إشراك أوغستين حتى نهاية فترة إعارته من بوكا جونيورز، حيث إن النصر غير راضٍ عن مستوى الحارس.
وتعاقد النصر مع أوغستين مؤقتا بعد إصابة الكولومبي ديفيد أوسبينا أمام الشباب ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري السعودي، حيث أوضحت نتائج الأشعة التي أجريت لأوسبينا، إصابته بكسر في إحدى عظام المرفق، وسيغيب عن الملاعب لمدة لا تقل عن 6 أسابيع.
وأعلن النصر تعاقده رسميا مع أوغستين روسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، حتى 30 يونيو المقبل.
ووقع أوغستين عقدا للانتقال إلى فلامنيغو البرازيلي في صيف 2023، قادما من بوكا جونيورز الذي انضم إليه في 2020.
وشارك روسي مع النصر في مباراتين (أمام الاتحاد والفتح) ولم يقدم المستوى المأمول منه، حيث تلقت شباكه 5 أهداف.
وسبق للحارس الأرجنتيني صاحب الـ27 عاما، اللعب للعديد من الأندية مثل تشاكاريتا جيونيورز، إستوديانتيس دي لا بلاتا، ديفنسا خوستيكا (إعارة)، ديبورتيس أنتوفاغاستا (إعارة)، لانوس (إعارة).
ويحتل النصر صدارة الدوري السعودي، بعد فوزه أمس الجمعة 2/1 على التعاون ضمن منافسات الجولة الـ17.
ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي مع الاتحاد والشباب، لكن الأخير لعب أكثر منهما مباراة وحيدة.