تقرير: نادي النصر لا ينوي إشراك الحارس الأرجنتيني أوغستين روسي حتى نهاية الموسم

وأضاف الصحفي البرازيلي أن إدارة النصر لا تنوي إشراك أوغستين حتى نهاية فترة إعارته من بوكا جونيورز، حيث إن النصر غير راضٍ عن مستوى الحارس.

وتعاقد النصر مع أوغستين مؤقتا بعد إصابة الكولومبي ديفيد أوسبينا أمام الشباب ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري السعودي، حيث أوضحت نتائج الأشعة التي أجريت لأوسبينا، إصابته بكسر في إحدى عظام المرفق، وسيغيب عن الملاعب لمدة لا تقل عن 6 أسابيع.

وأعلن النصر تعاقده رسميا مع أوغستين روسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، حتى 30 يونيو المقبل.