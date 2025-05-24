مستند حاسم يرجح كفة النصر.. مفاجأة مدوية في قضية رافع الرويلي (صورة)

كشفت تقارير صحفية عن تقديم إدارة نادي النصر السعودي مستندا جديدا حاسما في القضية التي رفعها ضد نادي العروبة وحارسه رافع الرويلي، والذي شكك في أهلية مشاركته في مباراة الفريقين بدوري روشن للمحترفين، مطالبا بالحصول على النقاط الـ3 للقاء.

وتقترب قضية احتجاج نادي النصر ضد مشاركة رافع الرويلي، على دخول شهرها الثالث، ولكن دون أن تُحسم بشكل نهائي بعد أن مرت عبر 3 درجات قضائية، بدءاً من لجنة الانضباط، ثم لجنة الاستئناف، وصولاً إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي الذي ينظر حالياً في الطعن الأخير.

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ويعتبر مركز التحكيم الرياضي أعلى مراحل التقاضي الرياضية في السعودية، وهو مركز ينضوي تحت مظلة اللجنة الأولمبية السعودية، وهي الجهة العليا والحصرية للفصل في المنازعات الرياضية.

وتعود فصول القضية إلى 28 فبراير الماضي حين تقدّم النصر باحتجاج رسمي حول قانونية مشاركة الرويلي في مباراة الفريقين ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ويطالب بنقاط المباراة التي خسرها "العالمي"، مستنداً إلى ما وصفه بعدم استيفاء الشروط النظامية لتسجيله.

ورفضت لجنة الانضباط الاحتجاج، ليقوم النصر بتقديم استئناف قوبل بالرفض أيضاً؛ ما دفع النادي إلى التصعيد لمركز التحكيم الذي لم يصدر حكمه حتى الآن، رغم اقتراب ختام الموسم الرياضي؛ ما أضفى تساؤلات ملحّة حول القضية، بالنظر إلى كون نتيجتها قد تؤثر في حسم مقعد المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة فيما يخص النصر، أو حتى هبوط العروبة في حال سُحبت النقاط الثلاث منه، وذلك دون النظر لنتائج الجولة الأخيرة من الدوري السعودي.

ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، عبر حسابه على منصة "إكس"، فقد "قدم نادي النصر مستندات جديدة عصر أمس الجمعة في قضيته أمام العروبة في مركز التحكيم الرياضي".

وأضاف: "وفقاً للمصادر فالمستند الجديد هو خطاب إفادة من مرجع عمل رافع الرويلي بأنه على رأس العمل وذلك بعد استفسار وصل لمرجعه من وزارة الرياضة التي استجابت لطلب نادي النصر بمخاطبة مرجع اللاعب، وتسبب هذا الخطاب في إعادة مداولة القضية بين المحكمين والمرجح قبل اتخاذ قرار نهائي".

كما أشار الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الحميدي، عبر حسابه على "إكس"، إلى أن هناك مستندا جديدا قدمه نادي النصر لمركز التحكيم ولم يكن قد قُـدم من قبل أمام لجنة الانضباط ولجنة الاستئناف.

وأوضح: "هذا المستند كان حاسماً جداً ومرجحاً أكثر لكسب نادي النصر منازعته أمام العروبة بشأن أهلية مشاركة الرويلي، وبناءً على ذلك تبدو المنازعة تتجه لصالح نادي النصر".

ورغم عودته لطريق الانتصارات في دوري روشن، بفوزه على الخليج بثنائية نظيفة، في الجولة 33 وقبل الأخيرة، إلا أن النصر، حلّ في المركز الرابع برصيد 67 نقطة، مُبتعدا بفارق خمس نقاط عن الهلال "الوصيف".

وحال حصول النصر على نقاط العروبة، فإن أن هذا الأمر يعني وصول الفريق للنقطة 70، وفي حالة فوزه في الجولة الأخيرة أمام الفتح، وتعادل الهلال مع القادسية، فإن الفريقين سيتساويان في النقطة 73.

ومع أفضلية النصر في المواجهات المباشرة أمام الهلال، فإن "العالمي" سينتزع المقعد السعودي الأخير في النخبة، ليرافق الاتحاد، بطل الدوري، والأهلي، المتوج باللقب الآسيوي.