نجم سان جيرمان يقود إيطاليا للدفاع عن لقبها في أمم أوروبا 2024

وجّه لوتشيانو سباليتي مدرب منتخب إيطاليا، اليوم الخميس الدعوة لـ26 لاعبًا للمشاركة في بطولة أوروبا 2024، المقرر أن تبدأ في ألمانيا في الرابع عشر من الشهر الجاري.

وتصدر نجم باريس سان جيرمان وحارس مرماه، جيان لويجي دوناروما القائمة التي ستدخل أواخر الأسبوع الجاري معسكرًا تحضيريًا قبل السفر إلى دورتموند حيث تستهل مباريات الدور الأول من البطولة بملاقاة ألبانيا في الخامس عشر من شهر يونيو الحالي.

وسيكون منتخب إيطاليا واحدًا من المرشحين للمنافسة على لقب يورو 2024 والدفاع عن لقبه الذي توج به منذ 3 سنوات بعد الفوز على إنجلترا في النهائي بركلات الترجيح.

وفيما يلي تشكيلة إيطاليا:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان) أليكس ميريت (نابولي) جوليلمو فيكاريو (توتنهام هوتسبير).

مدافعون: أليساندرو باستوني (إنتر) راؤول بيلانوفا (تورينو) أليساندرو بونجيورنو (تورينو) ريكاردو كالافيوري (بولونيا) أندريا كامبياسو (يوفنتوس) ماتيو دارميان (إنتر) جيوفاني دي لورينتسو (نابولي) فيدريكو ديماركو (إنتر) فيدريكو جاتي (يوفنتوس) جيانلوكا مانشيني (روما).