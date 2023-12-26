راتكليف يطالب جماهير مانشستر يونايتد بالصبر

طالب جيم راتكليف جماهير مانشستر يونايتد بالتحلّي بالصبر من أجل إعادة أيام المجد مجددًا إلى أولد ترافورد بعد إتمام الملياردير البريطاني صفقة استحواذ على حصة أقلية في النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيحصل راتكليف على 25% من أسهم يونايتد، وتعهد باستثمار 300 مليون دولار في النادي لمحاولة إحياء آماله، لكن الصفقة متوقفة على موافقة وتصديق الجهات التنظيمية.

ولم يفز يونايتد بالدوري من 2013، وعلى الرغم من أن راتكليف (71 عامًا) يأمل بأن يتمكن من تغيير الأمور حين يتولَّى مسؤولية عمليات كرة القدم فإنه كشف عن عدم وجود حلول سريعة.