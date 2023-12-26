راتكليف يطالب جماهير مانشستر يونايتد بالصبر
طالب جيم راتكليف جماهير مانشستر يونايتد بالتحلّي بالصبر من أجل إعادة أيام المجد مجددًا إلى أولد ترافورد بعد إتمام الملياردير البريطاني صفقة استحواذ على حصة أقلية في النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وسيحصل راتكليف على 25% من أسهم يونايتد، وتعهد باستثمار 300 مليون دولار في النادي لمحاولة إحياء آماله، لكن الصفقة متوقفة على موافقة وتصديق الجهات التنظيمية.
ولم يفز يونايتد بالدوري من 2013، وعلى الرغم من أن راتكليف (71 عامًا) يأمل بأن يتمكن من تغيير الأمور حين يتولَّى مسؤولية عمليات كرة القدم فإنه كشف عن عدم وجود حلول سريعة.
وقال راتكليف في خطاب مفتوح إلى روابط مشجعي مانشستر يونايتد: "أؤمن بقدرتنا على جلب النجاح الرياضي على أرض الملعب لاستكمال النجاح التجاري الذي استمتع به النادي سابقًا، وهذا يتطلب الوقت والصبر إلى جانب أعلى مستوى من الإدارة المهنية، وأعرف سقف طموحكم، ولا توجد ضمانات في الرياضة، والتغيير يمكن أن يستغرق حتمًا بعض الوقت، ولكننا سنستمر فيه على المدى الطويل".
وتراجع مانشستر يونايتد إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعرضه لثماني هزائم في 18 مباراة هذا الموسم، وسيواجه أستون فيلا لاحقًا، اليوم الثلاثاء.