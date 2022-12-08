أنشيلوتي يدافع عن كريستيانو: رونالدو الاستثنائي لا يصنع المشاكل بل يحلها

انبرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد للدفاع عن كريستيانو رونالدو من خلال تسليط الضوء على شخصيته الاحترافية خلال فترة وجوده في النادي الإسباني، بعد أن فقد المهاجم مكانه في التشكيلة الأساسية لمنتخب البرتغال في كأس العالم.

وحل رونالدو هداف البرتغال التاريخي وأكثر لاعب خاض مباريات دولية باسمها بديلا في الدقائق الأخيرة من مباراة انتهت بالفوز 6/1 على سويسرا في دور الـ16، بعد أن استبعده المدرب من التشكيلة الأساسية عقب نوبة غضب بسبب استبداله أمام كوريا الجنوبية.