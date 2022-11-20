هل يواجه توريس مهاجم إسبانيا ضغوطا بسبب علاقته بابنة المدرب إنريكي؟

قال فيران توريس جناح منتخب إسبانيا إن علاقته بابنة المدرب لويس إنريكي ليست ضمن التحديات الكبرى التي يواجهها في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وأبلغ توريس مؤتمرا صحفيا، اليوم الأحد، ردا على سؤال بشأن ما إذا كان يشعر بالضغط نتيجة العلاقة: "لا، على الإطلاق".