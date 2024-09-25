"بدون صلاحيات".. منافس يهز عرش بنزيما

ظهر منافس جديد للنجم الفرنسي كريم بنزيما داخل أروقة نادي الاتحاد السعودي في قيادة هجوم الفريق.

ويقدم بنزيما مستويات مميزة مع الاتحاد خلال الموسم الحالي بعدما سجل 5 أهداف خلال 4 جولات.

ورغم تألق بنزيما، إلا أن هناك منافساً قوياً يزاحمه على قيادة هجوم الاتحاد، وظهرت بصماته بقوة في لقاء العين ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفاز الاتحاد على حساب العين بثلاثية دون رد في دور الـ32 بالبطولة مساء اليوم الثلاثاء.

وتألق صالح الشهري المهاجم المنضم من نادي الهلال في مباراة العين، وسجل هدفاً في الدقيقة 25 كما ساهم في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 29 الذي جاء بضربة رأس اصطدمت بلاعب العين.

وأحرز الشهري الهدف الثالث للاتحاد بركلة جزاء في الدقيقة 65 من عمر المباراة ليقود فريقه للفوز.

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ويبقى تألق الشهري بمثابة جرس إنذار للنجم بنزيما مع بزوغ منافس قوي في قيادة هجوم الاتحاد خاصة أن الشهري يملك الخبرات الدولية ولعب للمنتخب السعودي.

وعاش بنزيما نفس السيناريو في الموسم الماضي مع المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي احتل قيادة هجوم الاتحاد قبل نهاية الموسم بعد إصابة بنزيما.

ولا يحظى الشهري بنفس تأثير بنزيما في الاتحاد السعودي، حيث أصبح الفرنسي عنصر قوة في النادي السعودي وله آراء مسموعة في تعاقدات اللاعبين والمدربين.

ورغم ذلك قدم المهاجم السعودي نفسه بشكل لافت حينما حصل على عدد كبير من دقائق اللعب.