انتقادات لمستوى محمد الشناوي حارس الأهلي

تعرض محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي المصري لانتقادات عنيفة من جماهير النادي، بعد اهتزاز شباكه خلال مباراة الفريق الأحمر ضد فاركو في الدوري المصري الممتاز، اليوم الثلاثاء.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وفاركو بالتعادل الإيجابي 1/1.

افتتح أحمد عبد القادر التسجيل للأهلي، بعد تلقيه تمريرة جيدة من علي معلول أودعها شباك محمد سعيد شيكا.

ولم يهنأ الأهلي كثيراً بهدفه، إذ نجح أحمد شريف في تسجيل هدف التعادل لـ فاركو في الدقيقة 35 بتسديدة في "الزاوية الضيقة" لمحمد الشناوي.