انتقادات لمستوى محمد الشناوي حارس الأهلي
تعرض محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي المصري لانتقادات عنيفة من جماهير النادي، بعد اهتزاز شباكه خلال مباراة الفريق الأحمر ضد فاركو في الدوري المصري الممتاز، اليوم الثلاثاء.
وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وفاركو بالتعادل الإيجابي 1/1.
افتتح أحمد عبد القادر التسجيل للأهلي، بعد تلقيه تمريرة جيدة من علي معلول أودعها شباك محمد سعيد شيكا.
ولم يهنأ الأهلي كثيراً بهدفه، إذ نجح أحمد شريف في تسجيل هدف التعادل لـ فاركو في الدقيقة 35 بتسديدة في "الزاوية الضيقة" لمحمد الشناوي.
وصبت جماهير الأهلي غضبها على محمد الشناوي ووجهت الانتقادات له بسبب الهدف، حيث حملته بعض الجماهير مسؤولية تعادل فاكرو، خاصة وأن الكرة كانت في متناول يده لو أحكم الوقوف بشكل جيد ولم يترك لمهاجم فاركو الزاوية مفتوحة للتسجيل.
وتهكمت بعض الجماهير على مستوى الشناوي، بعد أن تألق في مباراة الاتحاد، ثم تراجع مستواه أمام فيوتشر وفاركو.
وطالب آخرون بضرورة التعاقد مع حارس مرمى على مستوى عالٍ، مستشهدين بتعاقد الأهلي عام 2006 مع نادي السيد بعد تذبذب مستوى عصام الحضري، ما حوّل الأخير إلى أسطورة حراسة المرمى في مصر.
يذكر أن لاعبي الأهلي تعرضوا لانتقادات لاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة لاعب الوسط محمد مجدي (قفشة) الذي أهدر ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وتخشى جماهير الأهلي من تكرار سيناريو الموسم الماضي الذي تصدر فيه الفريق المسابقة قبل أن يفقد العديد من النقاط ويخسر اللقب للعام الثاني على التوالي.
ودافع السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي عن لاعبيه، وأكد أنه لم يكن هناك أي تقصير.
وقال كولر للصحفيين: "لم يحدث استهتار من اللاعبين. نعاني من ضغط مباريات والجهاز الفني يعمل على التناوب بين اللاعبين للحفاظ على قوة الجميع. الأهلي كان قريبا من الفوز على فيوتشر قبل الهجمة المرتدة التي سجل منها المنافس هدف التعادل".
وستكون مهمة إيهاب جلال مدرب فاركو الجديد، الذي تولى المسؤولية أمس السبت، صعبة للغاية وهو يبدأ مهمته بمواجهة الأهلي.
ويتطلع الأهلي للعودة للانتصارات ومصالحه جماهيره عندما يلتقي مع فاركو بعد غد الثلاثاء ضمن الجولة الثامنة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك عقب تعادله مع فيوتشر في الجولة الأخيرة وفقد نقطتين في صراع الصدارة.
ويتصدر الأهلي المسابقة برصيد 19 نقطة من سبع مباريات ولا يفصله عن الزمالك صاحب المركز الثاني سوى نقطتين من الممكن تعويضهما في الجولات المقبلة، خاصة وأن حامل اللقب سيلتقي مع حرس الحدود متذيل الترتيب.