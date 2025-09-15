7 أساطير كرموا كريستيانو رونالدو

كتب – نور الدين ميفراني

تسلم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف لدوري روشن السعودي عن الموسم الماضي قبل مواجهة الخلود في إطار مواجهات الجولة الثانية.

وتسلم النجم البرتغالي الجائزة من يد النجم السابق ماجد عبد الله، أسطورة النصر وأحد أساطير الكرة السعودية والمنتخب والكرة الآسيوية، عموما.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتسلم خلالها النجم البرتغالي جائزة ويكرم من قبل أحد اساطير كرة القدم فقد تم تكريمه سابقًا من طرف العديد، أبرزهم:

الملك البرازيلي الراحل بيليه

قام النجم البرازيلي بيليه بتسليم النجم البرتغالي جائزة الكرة الذهبية لعام 2013 حين كان لاعبًا لريال مدريد وأشاد به بضع مرات كما هنأه بالفوز بالكرة الذهبية لعام 2017، ووجه له رسالة مؤثرة أكد خلالها أنه كان يتمنى اللعب بجواره.

الأسطورة الراحل الأرجنتيني دييغو مارادونا

سلم دييغو مارادونا، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية والعالمية الراحل، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حين كان لاعبًا في ريال مدريد، جائزة أفضل لاعب في العالم، حسب الاتحاد الدولي لكرة القدم لعام 2016.

وسبق أن أشاد الأسطورة الراحل بقائد النصر السعودي وتمنى لو كان أرجنتينيًّا.

الفرنسي زين الدين زيدان

درب الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان النجم البرتغالي 4 مواسم في ريال مدريد، 3 منها كمدرب رسمي والرابع مدرب مساعد وتوج برفقته خلالها بدوري أبطال أوروبا 4 مرات.

ويعتبر زيدان أحد المعجبين بالنجم البرتغالي وحضر برفقته عدة حفلات جوائز الكرة الذهبية وجائزة الأفضل في العالم، التي تقدمها "فيفا".

الأسطورة البرتغالي فيغو

يعتبر لويس فيغو، نجم برشلونة وريال مدريد السابق، أحد أساطير كرة القدم البرتغالية وتوج بالكرة الذهبية عام 2000، ويعتبر أحد المعجبين بمواطنه كريستيانو رونالدو، وسلمه بضع مرات جوائز تكريم قبل مباريات المنتخب البرتغالي.

السير أليكس فيرغسون

أسطورة التدريب العالمي والمدرب السابق لكريستيانو رونالدو يعتبره الأفضل في التاريخ وبمثابة ابنه لكونه كان وراء جلبه لمانشستر يونايتد.

وأشاد السير أليكس فيرغسون بضع مرات بالنجم البرتغالي، وكان حاضرًا خلال تتويجه بالجوائز الفردية وكرمه بضع مرات في ملعب أولد ترافورد.

البرازيلي رونالدو "الظاهرة"

أحد أساطير كرة القدم البرازيلي رونالدو الملقب بـ"الظاهرة"، يعتبر بدوره أحد المعجبين بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لكونه لعب سابق لريال مدريد، وكان حاضرًا خلال بضع مناسبات كرّم خلالها الفريق الملكي نجمه السابق القائد الحالي للنصر السعودي.

الأسطورة الإنجليزي بوبي شارلتون

أسطورة مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا بوبي شارلتون يعتبر رونالدو أفضل لاعب في تاريخ الفريق الإنجليزي وكان حاضرًا بجواره خلال الفوز بالكرة الذهبية لعام 2008.