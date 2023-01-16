الأهلي يتلقى خطابًا بإمكانية مشاركة "كهربا" أمام سموحة

تلقى النادي الأهلي المصري خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يؤكد إمكانية مشاركة لاعبه محمود عبدالمنعم كهربا في مباريات الفريق بدءًا من مباراة سموحة غدًا الثلاثاء في نصف نهائي كأس مصر.

وانتهت مدة إيقاف كهربا التي فرضتها عليه المحكمة الرياضية الدولية، لكن دون أن يدفع اللاعب الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك والتي تقدر بمليونين و400 ألف دولار.

وبحسب خطاب اتحاد الكرة للأهلي، والذي جاء بناء على خطاب رسمي من الأهلي للاستفسار عن موقف اللاعب، فإن كهربا يمكنه المشاركة بعد انتهاء أقصى مدة للإيقاف وهي ستة أشهر.

وتقدم الزمالك بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم مجددًا ضد اللاعب بسبب عدم دفعه الغرامة الموقعة عليه، وقد تم تحديد جلسة استماع للاعب يوم 2 فبراير القادم، ومن المتوقع أن يتم إيقاف اللاعب مرة أخرى.