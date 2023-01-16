الأهلي يتلقى خطابًا بإمكانية مشاركة "كهربا" أمام سموحة
تلقى النادي الأهلي المصري خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يؤكد إمكانية مشاركة لاعبه محمود عبدالمنعم كهربا في مباريات الفريق بدءًا من مباراة سموحة غدًا الثلاثاء في نصف نهائي كأس مصر.
وانتهت مدة إيقاف كهربا التي فرضتها عليه المحكمة الرياضية الدولية، لكن دون أن يدفع اللاعب الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك والتي تقدر بمليونين و400 ألف دولار.
وبحسب خطاب اتحاد الكرة للأهلي، والذي جاء بناء على خطاب رسمي من الأهلي للاستفسار عن موقف اللاعب، فإن كهربا يمكنه المشاركة بعد انتهاء أقصى مدة للإيقاف وهي ستة أشهر.
وتقدم الزمالك بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم مجددًا ضد اللاعب بسبب عدم دفعه الغرامة الموقعة عليه، وقد تم تحديد جلسة استماع للاعب يوم 2 فبراير القادم، ومن المتوقع أن يتم إيقاف اللاعب مرة أخرى.
بيان الأهلي حول التحكيم
إلى ذلك، أرسل النادي الأهلي خطاباً رسمياً إلى الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الساعات القليلة الماضية للمطالبة بالتحقيق في الأخطاء التحكيمية خلال لقاء المصري البورسعيدي بالدوري.
وتعادل الأهلي بدون أهداف مع ضيفه المصري البورسعيدي على ملعب (برج العرب) بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة للدوري المصري.
واعترض لاعبو الأهلي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة على قرارات الحكم وليد عبدالرازق وعلى رأسها السماح للاعبي المصري بإهدار الوقت وعدم تمديد الوقت بدل الضائع بعد سقوط محمود جاد حارس مرمى الفريق البورسعيدي.
واعترض النادي الأهلي على الإنذار الذي أشهره الحكم وليد عبدالرازق للاعب الفريق الأحمر محمود متولي عقب نهاية اللقاء للاعتراض وهو ما يؤدي لغياب متولي عن لقاء القمة أمام الزمالك يوم 21 يناير الجاري في الجولة الرابعة عشرة للدوري.
وطالب الأهلي في بيان رسمي العمل على إرساء العدالة المنشودة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة والتحقيق في الأخطاء المثيرة للجدل خلال لقاء المصري.
وقال مصدر بالنادي الأهلي لـ"إرم نيوز"، إن القلعة الحمراء طلبت التحقيق في واقعة إنذار متولي، وإلغائه حال ثبوت عدم استحقاق اللاعب الحصول على البطاقة الصفراء.
ويشهد الدوري المصري موجة من الاعتراضات على التحكيم خاصة بعد الجولة الأخيرة والتي شهدت مطالبات من الإسماعيلي بإعادة لقاء المقاولون العرب لعدم احتساب ضربة جزاء من جانب الحكم محمد الحنفي.