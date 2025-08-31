تشابي ألونسو يستعين بزيدان لتقديم موسم أسطوري

كتب: نور الدين ميفراني

بدأ الإسباني تشابي ألونسو مهامه كمدرب لنادي ريال مدريد خلال كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية وبلغ نصف النهائي، وحقق في بداية الدوري الإسباني الدرجة الأولى بداية مثالية بـ3 انتصارات من 3 مباريات معتلياً الصدارة.

ويواجه تشابي ألونسو مشكلة كثرة النجوم في فريقه ورغبة الجميع في اللعب والشعور بالأهمية، ويحتاج للبحث عن حلول لإشراك الجميع وخلق مداورة فعالة تخدم الفريق وتحقق النتائج الجيدة.

استنساخ تجربة زيدان

وذكرت تقارير إعلامية أن المدرب الإسباني يرغب في تقليد تجربة الفرنسي زين الدين زيدان موسم 2016-2017 حين كان مدرباً لريال مدريد.

ويرغب تشابي ألونسو في تكوين فريقين يتناوبان على اللعب بين الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا وهي خطة تسمح للجميع بالمشاركة وكسب الدقائق والشعور بالأهمية.

ولجأ زين الدين زيدان للخطة نفسها في موسم 2016 -2017 حين كان يتوفر على عدد كبير من النجوم واللاعبين المميزين، لاعبان في كل مركز وأشرك في بعض فترات الموسم فريقين واحد يلعب مباريات الدوري الإسباني والثاني مباريات دوري أبطال أوروبا.

ولجأ المدرب الفرنسي لهذه الخطة في فترة كثرة المباريات وتوالي المنافسات ونجح بشكل كبير حيث حقق لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، كما أرضى كل نجومه ولاعبيه وأشركهم في عدد مميز من المباريات.

ويملك تشابي ألونسو تقريباً لاعبين مميزين في كل مركز ومع عودة المصابين سيحتاج لمداورة دائمة لإرضاء الجميع وإشراكهم أيضاً ليكونوا جاهزين لأي طارئ.