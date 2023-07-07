تقرير: برناردو سيلفا يقترب من الموافقة على عرض الهلال السعودي

وقالت شبكة ESPN إن سيلفا يتقاضى حوالي 191،205 دولارًا أسبوعيًا في مانشستر سيتي، ولكن عرض عليه مسؤولي الهلال السعودي راتبًا يصل إلى 630 ألف دولار في الأسبوع.

وأشارت الشبكة إلى أن سيلفا يميل إلى الانتقال إلى المملكة العربية السعودية بعد هذا العرض المالي الضخم.

وشددت الشبكة الإسبانية على أن سيلفا يُفضل البقاء في أوروبا، لكنه لم يستبعد بعد الانضمام إلى روبن نيفيز وكاليدو كوليبالي في الهلال.

باريس سان جيرمان وبرشلونة مهتمان أيضًا بسيلفا ، لكنهما لم يؤكدوا اهتمامهم بعرض رسمي.

يتبقى لسيلفا سنتان في عقده مع مانشستر سيتي، وسيطالب السيتيزينز برسوم مالية كبيرة قبل السماح له بالمغادرة، لكن من غير المرجح أن يكون ذلك مشكلة لفريق الهلال الناشط في الدوري السعودي للمحترفين.

ويعتبر المدرب بيب غوارديولا من أشد المعجبين باللاعب البرتغالي الدولي، لكن مصادر أخبرت ESPN أن النادي لن يقف في طريقه إذا قرر الرحيل وتلقى عرضًا لائقًا.