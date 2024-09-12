مارسيل كولر يأمر بإبعاد كهربا عن الأهلي

طلب مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، رحيل محمود عبد المنعم "كهربا" عن صفوف الفريق بشكل نهائي الفترة المقبلة.

وتخلف محمود كهربا عن مران الأهلي، يوم الاثنين الماضي، ثم عاد إلى الظهور في تدريبات الثلاثاء ليكشف أنه غاب بسبب مرض والداته، لكن الجهاز الفني قرر توقيع عقوبة مالية عليه.

وتلقى الأهلي عرضًا رسميًّا من الحزم السعودي خلال الأيام القليلة الماضية للحصول على خدمات كهربا لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية البيع، ولكن اللاعب أبلغ مسؤولي الأهلي رفضه العرض، وتمسك بالاستمرار مع الفريق.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن كولر وافق على ضم أسامة فيصل، لاعب البنك الأهلي، ودخول كهربا في صفقة تبادلية معه.

وأضاف: "كولر شدد على ضرورة التخلص من كهربا قبل بداية الموسم؛ لأنه لن يكون في حساباته مع انطلاق منافسات الموسم الجديد".

وتابع المصدر: "إدارة الأهلي أبلغت كهربا بقرار كولر، وطلبت منه بصفة ودية أن يجلب عرضًا من أجل الرحيل".

وتوج كهربا مع الأهلي بـ14 بطولة مختلفة، كما حصد برونزية كأس العالم للأندية مرتين، وخاض كهربا الموسم الماضي 35 مباراة سجل خلالها 13، وصنع 6 في جميع المسابقات.

وعادل كهربا سجله التهديفي الأفضل مع الأهلي خلال الموسم الماضي، إذ سجل في موسم 2022-23، 13 هدفًا مع الأهلي بجميع المسابقات أيضًا.

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وتعاقد الأهلي خلال الصيف الجاري مع كلٍّ من: يوسف أيمن لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية الشراء من الدحيل القطري، والمغربي أشرف داري لمدة 4 مواسم قادمًا من بريست الفرنسي لتدعيم الدفاع، والمغربي يحيى عطية الله لمدة موسم من سوتشي الروسي لتدعيم الجبهة اليسرى، وعمر الساعي من الإسماعيلي لمدة خمسة مواسم لتدعيم خط وسط الفريق.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة جورماهيا الكيني في المباراة المقرر انطلاقها في الثالثة عصر يوم الأحد المقبل، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.