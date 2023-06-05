ليفربول ينوي دفع قيمة فسخ عقد أليكسيس ماك أليستر مع برايتون

ذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" اليوم الإثنين أنه من المرجح أن يصبح الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر أول صفقة لليفربول في السوق الصيفي، مع احتمال اكتمال الصفقة هذا الأسبوع.

وبحسب الصحيفة فإن اللاعب الأرجنتيني لديه شرط جزائي مع برايتون يتراوح بين 45 مليون جنيه إسترليني و55 مليون جنيه إسترليني، واعترف مدربه روبرتو دي زيربي أن لاعب الوسط سيغادر على الأرجح هذا الصيف.

وأكدت الصحيفة أنه من المتوقع أن يقوم ليفربول بتفعيل الشرط الجزائي في عقد أليكسيس ماك أليستر، الذي تم توقيعه في أكتوبر ويمتد حتى يونيو 2025.