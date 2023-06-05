ليفربول ينوي دفع قيمة فسخ عقد أليكسيس ماك أليستر مع برايتون
ذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" اليوم الإثنين أنه من المرجح أن يصبح الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر أول صفقة لليفربول في السوق الصيفي، مع احتمال اكتمال الصفقة هذا الأسبوع.
وبحسب الصحيفة فإن اللاعب الأرجنتيني لديه شرط جزائي مع برايتون يتراوح بين 45 مليون جنيه إسترليني و55 مليون جنيه إسترليني، واعترف مدربه روبرتو دي زيربي أن لاعب الوسط سيغادر على الأرجح هذا الصيف.
وأكدت الصحيفة أنه من المتوقع أن يقوم ليفربول بتفعيل الشرط الجزائي في عقد أليكسيس ماك أليستر، الذي تم توقيعه في أكتوبر ويمتد حتى يونيو 2025.
وسيكون وصول ماك أليستر بداية لإعادة بناء خط الوسط في آنفيلد، مع توقع بالتعاقد مع لاعبين اثنين على الأقل بعد رحيل نابي كيتا وأليكس أوكسليد تشامبرلين وجيمس ميلنر، الذي قد يحل محل ماك أليستر في برايتون.
ويراقب ليفربول أيضًا مستقبل ماسون ماونت لاعب تشيلسي، الذي يبدو الآن أنه من المرجح أن ينضم إلى مانشستر يونايتد بحسب "ليفربول إيكو".
كما يرتبط ليفربول بالتعاقد مع مويسيس كايسيدو زميل ماك أليستر في برايتون، وكونور غالاغر، وماثيوس نونيس، وريان جرافينبيرش.
كما أن كيفرين تورام لاعب نيس وروميو لافيا لاعب ساوثهامبتون على رادار يورغن كلوب مدرب الريدز.
وأفادت صحيفة "ليفربول إيكو" بأن كلوب يفضل التعاقد مع أهدافه في وقت مبكر من الصيف، قدر الإمكان.
وسيدر بيع ماك أليستر، البالغ من العمر 24 عامًا، أرباحًا كبيرة لبرايتون بعد انضمامه للفريق من أرجنتينوس جونيورز مقابل نحو 6 ملايين جنيه إسترليني في 2019.
وسجل اللاعب 10 أهداف في 35 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المنقضي.
وبشكل عام لعب ماك أليستر مع برايتون 112 مباراة سجل فيها 20 هدفًا وصنع 9، وسبق أن سجل 12 هدفًا وصنع 9 في أرجنتينوس جونيورز.