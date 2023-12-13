"مسرح الأحلام" يشهد واقعًا قاتمًا يكشف عن تراجع جديد في مستوى مانشستر يونايتد

ووصل الموسم الذي خسر فيه يونايتد بالفعل نصف مبارياته التي بلغت 24 مباراة خاضها في جميع المسابقات إلى عمق جديد حين خسر 1-صفر من ضيفه بايرن ميونيخ المتوهج.

وتذيل فريق المدرب إريك تين هاغ المجموعة وله 4 نقاط، وهو أقل عدد من النقاط في تاريخ الفريق بدور المجموعات في دوري الأبطال، كما استقبل 15 هدفًا خلال 6 مباريات وهو أكبر عدد من الأهداف يسكن شباك فريق إنجليزي في المسابقة الأوروبية.

وللمرة الثالثة خلال 7 مواسم، ودَّع يونايتد من دور المجموعات وهذه المرة لم يتأهل حتى لتصفيات الدوري الأوروبي.

ومع رحلة شاقة إلى ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، مطلع الأسبوع المقبل، وهي المباراة التي خسرها 7-صفر الموسم الماضي، فإن السؤال الملح هو هل ستزداد الأمور سوءًا؟ وما هو الوقت المتبقي لتن هاج لمحاولة تغيير الوضع؟