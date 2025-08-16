رسمياً.. قرار حاسم بشأن انتخابات الاتحاد العراقي

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، تلقيه إخطاراً رسمياً من جانب الاتحاد الدولي "فيفا" وأيضاً الاتحاد الآسيوي بشأن بعض الشكاوى والاستفسارات الخاصة بانتخابات الاتحاد العراقي المقررة يوم 16 سبتمبر المقبل.

وقرر الفيفا تعليق إجراءات العملية الانتخابية في الاتحاد العراقي وإرسال لجنة لتقصي الحقائق خلال الشهر المقبل بعد عدة شكاوى وردت إلى الفيفا.

أخبار ذات علاقة بعد مطالب برحيله.. رد فعل غاضب من رئيس الاتحاد العراقي (فيديو)

وأعلن الثلاثي عدنان درجال ويونس محمود وإياد بنيان الترشح لرئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم.

ويشغل عدنان درجال حالياً منصب رئيس الاتحاد العراقي كما يشغل يونس محمود منصب نائب الرئيس.

تعليق عدنان درجال

من جانبه، قدم عدنان درجال الشكر للاتحادين الآسيوي والدولي على تفهم مجريات العملية الانتخابية وإصدار قرار مشترك بتعليق الانتخابات وتقصي الحقائق من خلال إرسال لجنة خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح أن الجميع مطالب بالتركيز على تهيئة الأجواء المناسبة للمنتخبات العراقية وعلى رأسها المنتخب الأول الذي يستعد لخوض الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

أخبار ذات علاقة من هو يوسف نصراوي موهبة بايرن ميونخ المرشح لقيادة منتخب العراق أمام السعودية؟

وأتم قائلاً: "المنتخب العراقي يحتاج إلى إنجاز التأهل للمونديال، وتحقيق النتائج المطلوبة لن يتم إلا عن طريق ترك ونبذ الخلافات وتوفير الأجواء الملائمة".