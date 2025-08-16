الجيش الإسرائيلي يعلن انطلاق عملية نقل سكان غزة إلى جنوب القطاع ابتداء من الغد
رسمياً.. قرار حاسم بشأن انتخابات الاتحاد العراقي

عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم
إرم نيوز
16 أغسطس 2025، 4:42 م

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، تلقيه إخطاراً رسمياً من جانب الاتحاد الدولي "فيفا" وأيضاً الاتحاد الآسيوي بشأن بعض الشكاوى والاستفسارات الخاصة بانتخابات الاتحاد العراقي المقررة يوم 16 سبتمبر المقبل.

fb47014f-f005-4b60-adf3-d38681d1d42b

 

 وقرر الفيفا تعليق إجراءات العملية الانتخابية في الاتحاد العراقي وإرسال لجنة لتقصي الحقائق خلال الشهر المقبل بعد عدة شكاوى وردت إلى الفيفا.

 وأعلن الثلاثي عدنان درجال ويونس محمود وإياد بنيان الترشح لرئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم.

ويشغل عدنان درجال حالياً منصب رئيس الاتحاد العراقي كما يشغل يونس محمود منصب نائب الرئيس.

 تعليق عدنان درجال

من جانبه، قدم عدنان درجال الشكر للاتحادين الآسيوي والدولي على تفهم مجريات العملية الانتخابية وإصدار قرار مشترك بتعليق الانتخابات وتقصي الحقائق من خلال إرسال لجنة خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح أن الجميع مطالب بالتركيز على تهيئة الأجواء المناسبة للمنتخبات العراقية وعلى رأسها المنتخب الأول الذي يستعد لخوض الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

 وأتم قائلاً: "المنتخب العراقي يحتاج إلى إنجاز التأهل للمونديال، وتحقيق النتائج المطلوبة لن يتم إلا عن طريق ترك ونبذ الخلافات وتوفير الأجواء الملائمة".

