ماجد المرزوقي: تلقيت تهديدات من لجنة الاحتراف بشأن صفقة حسان تمبكتي
كشف ماجد بن عبد الله المرزوقي، مدير الاحتراف بنادي الشباب السعودي، عن تلقيه تهديدات من لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن صفقة انتقال حسان تمبكتي للهلال.
وأعلن نادي الشباب انتقال المدافع الدولي السعودي حسان تمبكتي إلى الهلال يوم الإثنين الماضي.
وأثارت الصفقة التي أبرمها نادي الهلال، بعد صراع كبير مع أندية النصر والاتحاد والأهلي، جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية السعودية، بعد أنْ تم الإعلان عن تلقي الشباب مبلغًا أكبر من النصر نظير شراء عقد اللاعب، غير أن المدافع الدولي انتقل إلى الهلال.
وقال المرزوقي، في بيان عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" المعروفة سابقًا باسم "تويتر"، إنه تلقى تهديدات من لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم؛ من أجل إدخال بيانات الصفقة على نظام الانتقالات المحلي.
وأوضح: "اللجنة هددتني بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة 65 من اللائحة، في حال لم أنفذ طلباتها".
وأشار المرزوقي إلى أن اللجنة طالبته بإدخال البيانات دون التحقق منها أو مراجعتها؛ وذلك بعد طلب نادي الهلال تسجيل اللاعب في أسرع وقت ممكن.
واستنجد المرزوقي بالأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي؛ لحمايته من التهديدات والضغوطات التي يتعرض لها.
وشدد المرزوقي في بيانه على أنه يمارس اختصاصات عمله، والتي تقضي بضرورة التدقيق في كل البيانات، قبل الموافقة عليها.
وفيما يلي نص البيان: