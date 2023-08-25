ماجد المرزوقي: تلقيت تهديدات من لجنة الاحتراف بشأن صفقة حسان تمبكتي

وقال المرزوقي، في بيان عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" المعروفة سابقًا باسم "تويتر"، إنه تلقى تهديدات من لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم؛ من أجل إدخال بيانات الصفقة على نظام الانتقالات المحلي.

وأوضح: "اللجنة هددتني بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة 65 من اللائحة، في حال لم أنفذ طلباتها".

وأشار المرزوقي إلى أن اللجنة طالبته بإدخال البيانات دون التحقق منها أو مراجعتها؛ وذلك بعد طلب نادي الهلال تسجيل اللاعب في أسرع وقت ممكن.

واستنجد المرزوقي بالأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي؛ لحمايته من التهديدات والضغوطات التي يتعرض لها.

وشدد المرزوقي في بيانه على أنه يمارس اختصاصات عمله، والتي تقضي بضرورة التدقيق في كل البيانات، قبل الموافقة عليها.

وفيما يلي نص البيان: