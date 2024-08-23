قدم البرازيلي نيمار، لاعب نادي الهلال السعودي، وعدًا مثيرًا لجماهير فريقه، وذلك قبيل أول مباراة للزعيم في الموسم الجديد للدوري السعودي 2024-2025.

ويتطلع الهلال للحفاظ على إنجازه عندما حقق لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم من دون التعرض لأي هزيمة مع بداية الموسم الجديد.

ويسعى نيمار، البالغ 31 عامًا، للعودة مجددًا إلى المستطيل الأخضر، بعد أن غاب المدة الماضية إثر تعرضه لإصابة الرباط الصليبي في أثناء مشاركته مع منتخب بلاده أمام الأوروغواي، 18 أكتوبر الماضي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

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ووعد نيمار جماهير الهلال بالعمل الدؤوب، للفوز بالبطولات كلها في الموسم الجديد.

وقال نيمار في تصريحات لقناة (MBC) اليوم الجمعة: "أعد لجماهير الهلال أننا سنحاول الحصول على البطولات الممكنة جميعها هذا الموسم".

وأضاف: "أعد جماهير الهلال عندما أعود سأجعلهم يستمتعون بالمباريات جميعها".

ومن المنتظر أن تشهد مواجهة الهلال والاتحاد حضوره في الجولة الرابعة من مباريات دوري روشن السعودي، 19 سبتمبر المقبل، بعد غياب دام 373 يومًا.

وعن برنامجه العلاجي قال نيمار: "أتعافى بشكل جيد، أحاول أن أفعل كل ما بوسعي للعودة بشكل أسرع، ولكنني لا يمكن أن أستعجل عليها؛ لأنها لم تكن إصابة سهلة".