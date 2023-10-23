ميلان يعود لتحقيق الأرباح للمرة الأولى منذ 17 عامًا

وأضاف سكاروني: "الجمع بين الأداء الرياضي والقدرة التنافسية العالمية والاستدامة المالية في كرة القدم أصبح ممكنًا".

وخسر ميلان أمام إنتر ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو الماضي.

واستثمرت شركة "رد بيرد" كابيتال، التي استحوذت على نادي ميلان الإيطالي في 2022 في صفقة بقيمة 1.2 مليار يورو، 40 مليون يورو أخرى بهدف المساعدة في تطوير خطط إنشاء ملعب جديد.

ويتشارك ميلان وإنتر حاليا في ملعب سان سيرو الشهير، لكن كلاهما يبحثان عن بدائل للملعب الذي بني في 1926 وتم تجديده مرارا وتكرارا.

وقال مسؤولون بالدوري الإيطالي إن منصة "دازون" وشبكة "سكاي" ستحتفظان بحقوق البث المباشر لمباريات دوري الدرجة الأولى في المواسم الخمسة المقبلة بعد أن وافقت الأندية الإيطالية، اليوم الإثنين، على عرضين بقيمة 4.5 مليار يورو على الأقل "4.8 مليار دولار".