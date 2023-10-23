ميلان يعود لتحقيق الأرباح للمرة الأولى منذ 17 عامًا
قال ميلان الإيطالي اليوم الإثنين إنه عاد لتحقيق الأرباح للمرة الأولى منذ 17 عاما في موسم 2022/2023 بفضل وصوله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وحقق ميلان، المملوك الآن لمجموعة الاستثمار الأمريكية "رد بيرد كابيتال"، إيرادات سنوية قياسية بلغت 404.5 مليون يورو (429 مليون دولار) بزيادة قدرها 36% مدفوعة بارتفاع المبيعات التجارية ومبيعات الرعاية وزيادة الدخل من حقوق البث التلفزيوني.
وسمح ذلك للنادي بتحقيق أرباح صافية قدرها 6.1 مليون يورو في العام المنتهي في نهاية يونيو حزيران مما أعاده لتحقيق أرباح للمرة الأولى منذ 2006 وهو ما أشاد به رئيس مجلس الإدارة باولو سكاروني ووصفه بأنه "خطوة مهمة".
وأضاف سكاروني: "الجمع بين الأداء الرياضي والقدرة التنافسية العالمية والاستدامة المالية في كرة القدم أصبح ممكنًا".
وخسر ميلان أمام إنتر ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو الماضي.
واستثمرت شركة "رد بيرد" كابيتال، التي استحوذت على نادي ميلان الإيطالي في 2022 في صفقة بقيمة 1.2 مليار يورو، 40 مليون يورو أخرى بهدف المساعدة في تطوير خطط إنشاء ملعب جديد.
ويتشارك ميلان وإنتر حاليا في ملعب سان سيرو الشهير، لكن كلاهما يبحثان عن بدائل للملعب الذي بني في 1926 وتم تجديده مرارا وتكرارا.
وقال مسؤولون بالدوري الإيطالي إن منصة "دازون" وشبكة "سكاي" ستحتفظان بحقوق البث المباشر لمباريات دوري الدرجة الأولى في المواسم الخمسة المقبلة بعد أن وافقت الأندية الإيطالية، اليوم الإثنين، على عرضين بقيمة 4.5 مليار يورو على الأقل "4.8 مليار دولار".